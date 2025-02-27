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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Израиле 13 человек пострадали при наезде автомобиля на людей

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Miro Maman / Reuters
Фото: Miro Maman / Reuters

По меньше мере 13 человек пострадали в результате наезда автомобиля на стоявших на автобусной остановке пешеходов в населенном пункте Пардес-Хана-Каркур в Израиле. Об этом сообщает портал Channel 12 со ссылкой на полицию.

В полиции произошедшее назвали террористическим актом. По данным правоохранительных органов, мужчина наехал на группу людей, стоявших на автобусной остановке, затем врезался в полицейскую машину, выскочил из автомобиля и после нападения на сотрудников полиции был убит.

Полиция также сообщила, что совершившим наезд оказался 53-летний палестинец, который женат на гражданке Израиля, но проживал в стране без разрешения, пишет The Times of Israel.

В медицинских службах отметили, что среди пострадавших в тяжелом состоянии и без сознания находится 17-летняя девушка, она получила тяжелые травмы головы и конечностей. В тяжелом состоянии с травмами головы также были госпитализированы 60-летний мужчина и 19-летняя девушка.

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Фото:Reuters

Между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС с 19 января действует режим прекращения огня. В рамках первого этапа, который завершается 2 марта, палестинская группировка пообещала освободить 33 израильских заложника (восемь числятся погибшими). Переговоры о второй фазе должны были начаться две недели назад, но пока откладываются.

Соглашение уже было на грани срыва, когда группировка передала тело палестинки вместо израильтянки. Израиль также прервал возвращение палестинцев из-за церемоний, «унижающих израильских заложников». Однако 26 января ХАМАС заявил, что группировка договорилась с Израилем об освобождении группы палестинских заключенных, которые должны были выйти на свободу 22 февраля.

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Теги
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