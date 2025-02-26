ХАМАС и Израиль согласовали обмен после срыва договоренностей

ХАМАС объявил о достижении соглашения с Израилем об освобождении палестинцев

Израилю передадут тела четырех погибших. В ответ страна отпустит более 600 палестинских заключенных, освобождение которых ранее отложили из-за «унизительные церемонии», которые устраивает ХАМАС

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что договорилась с Израилем об освобождении группы палестинских заключенных, которые должны были выйти на свободу 22 февраля. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление группировки.

«Была достигнута договоренность о решении проблемы с задержкой освобождения палестинских заключенных, которые должны были быть освобождены в рамках последней группы», — сказано в заявлении.

Израильский чиновник подтвердил газете достижение договоренности. Передача будет проводиться через Египет 26 февраля, сказал собеседник издания.



The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников пишет, что Израиль отпустит более 600 палестинских заключенных, освобождение которых отложил 22 февраля из-за "унизительных церемоний", которые группировка устраивает при передаче израильских заложников, а позже – еще одну партию палестинцев. ХАМАС, как ожидается, передаст ЦАХАЛ тела четырех человек: Шломо Манцура, Охада Яхаломи, Цахи Идана и Ицика Элгарата. Мужчины были похищены 7 октября 2023 года, при нападении боевиков на кибуцы Кисуфим, Нир-Оз и Нахаль-Оз, они погибли в плену.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действует с 19 января. В рамках первого этапа, который завершается 2 марта, палестинская группировка пообещал освободить 33 израильских заложника (восемь числятся погибшими). Переговоры о второй фазе должны были начаться две недели назад, но пока откладываются.

25 февраля спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что израильские переговорщики приедут в Катар или Египет для обсуждения дальнейшей судьбы соглашения. Он допустил, что может присоединиться к переговорам в воскресенье, 2 марта, «если все пройдет хорошо».