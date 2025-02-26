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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС и Израиль согласовали обмен после срыва договоренностей

ХАМАС объявил о достижении соглашения с Израилем об освобождении палестинцев
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израилю передадут тела четырех погибших. В ответ страна отпустит более 600 палестинских заключенных, освобождение которых ранее отложили из-за «унизительные церемонии», которые устраивает ХАМАС
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что договорилась с Израилем об освобождении группы палестинских заключенных, которые должны были выйти на свободу 22 февраля. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление группировки.

«Была достигнута договоренность о решении проблемы с задержкой освобождения палестинских заключенных, которые должны были быть освобождены в рамках последней группы», — сказано в заявлении.

Израильский чиновник подтвердил газете достижение договоренности. Передача будет проводиться через Египет 26 февраля, сказал собеседник издания. 

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Фото:Reuters

The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников пишет, что Израиль отпустит более 600 палестинских заключенных, освобождение которых отложил 22 февраля из-за "унизительных церемоний", которые группировка устраивает при передаче израильских заложников, а позже – еще одну партию палестинцев. ХАМАС, как ожидается, передаст ЦАХАЛ тела четырех человек: Шломо Манцура, Охада Яхаломи, Цахи Идана и Ицика Элгарата. Мужчины были похищены 7 октября 2023 года, при нападении боевиков на кибуцы Кисуфим, Нир-Оз и Нахаль-Оз, они погибли в плену.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действует с 19 января. В рамках первого этапа, который завершается 2 марта, палестинская группировка пообещал освободить 33 израильских заложника (восемь числятся погибшими). Переговоры о второй фазе должны были начаться две недели назад, но пока откладываются.

25 февраля спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что израильские переговорщики приедут в Катар или Египет для обсуждения дальнейшей судьбы соглашения. Он допустил, что может присоединиться к переговорам в воскресенье, 2 марта, «если все пройдет хорошо».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль ХАМАС заложники Заключенные
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