Как перемирие Израиля и ХАМАС опять оказалось на грани срыва

20 февраля ХАМАС передал Израилю тела трех членов семьи Бибас. Экспертиза показала, что в одном из гробов были останки неопознанной палестинки. Скандал поставил под удар судьбу перемирия. Подробнее — в статье РБК

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Почему Израиль обвинил ХАМАС в срыве соглашения

20 февраля ХАМАС впервые за текущее перемирие вернул Израилю тела погибших заложников. Это должны были быть останки пенсионера Одеда Лифшица, малолетних Кфира и Ариэля Бибасов и их матери Шири. Все четверо были похищены из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года и погибли в плену.

Тела были переданы представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) на пустыре в Хан-Юнисе. На специально сооруженном подиуме стояли гробы с останками, за ними висел транспарант с адресованными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и лично премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинениями в гибели заложников. Там же ХАМАС также организовал церемонию подписания неких документов с представителем МККК, прошедшую в присутствии большого количества членов группировки, в том числе недавно освобожденных из израильских тюрем, и мирных палестинцев с маленькими детьми.

Как сообщает ресурс Kan, при подготовке останков к транспортировке израильские военные обнаружили, что боевики также вложили в гробы пропагандистские материалы. Экспертиза в национальном центре судебной медицины «Абу Кабир» в Тель-Авиве подтвердила личности троих из четырех погибших — Одеда Лифшица и Кфира и Ариэля Бибасов. Однако в четвертом гробу оказались останки, ДНК которых не подходили ни одному из заложников, остающихся в плену ХАМАС. По версии израильских властей, вместо Шири Бибас в гроб положили тело неизвестной жительницы Газы.

ЦАХАЛ также сообщила, что мальчики были жестоко убиты боевиками в ноябре 2023 года, а не погибли в результате израильского авиаудара, как утверждал ХАМАС.

Представитель группировки Исмаил аль-Тавабте продолжил утверждать, что израильский авиаудар все же имел место, а тело Шири Бибас, по его версии, «было разорвано на куски и, видимо, смешалось с другими останками под обломками». Аналогичные предположения содержатся и в официальном сообщении, размещенном в англоязычном телеграм-канале группировки: «Мы также указываем на возможность ошибки или путаницы с телами, которые могли стать следствием авиаударов оккупантов по месту, где семья Бибас находилась вместе с палестинцами». ХАМАС пообещал провести расследование этого инцидента и уведомить о его результатах международных посредников, а также потребовал от Израиля вернуть неидентифицированное тело.

Кфир и Ариэль Бибасы, имевшие ярко-рыжие волосы, получили прозвище Рыжики и стали символом всех удерживаемых ХАМАС израильских заложников. К их дням рождения были приурочены демонстрации с требованием заключить сделку с ХАМАС, а власти Израилях в соцсетях использовали эмодзи с сердечками и квадратами оранжевого цвета в публикациях про заложников.

На момент похищения Кфиру, самому младшему из всех заложников ХАМАС, было всего девять месяцев, а Ариэлю — четыре года. У всей семьи двойное гражданство — Израиля и Аргентины. Отец мальчиков Ярден Бибас был похищен отдельно от своей супруги и детей, когда вышел из защищенной комнаты («мамад»), чтобы отвлечь боевиков. 1 февраля его освободили в рамках сделки: его и двух других заложников обменяли на 183 палестинских заключенных. Родители Шири Бибас, Йоси и Маргит Сильверман, жили в том же кибуце и были убиты 7 октября 2023 года.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня, стороны заключили перемирие после более чем года переговоров. Его первый этап продлится 42 дня. За это время ХАМАС пообещал освободить 33 израильских заложника (восемь из них числятся погибшими). В обмен Израиль освобождает из тюрем палестинских заключенных, включая террористов, — по несколько десятков палестинцев за одного заложника. ХАМАС сейчас передал 24 живых израильтян и трех погибших. Кроме того, 30 января из плена также были отпущены пять граждан Таиланда, не входивших в список из 33 имен. Первый этап перемирия истекает 2 марта.

Чем Израиль пригрозил ХАМАС за невыполнение сделки

Известие о гибели братьев Бибас стало тяжелым ударом для израильского общества. По всей стране, в том числе во временном поселении выживших жителей Нир-Оза, прошли траурные церемонии. В Тель-Авиве сотни людей, несмотря на дождь, вышли на улицы, чтобы встретить кортеж с телами погибших. Некоторые из собравшихся надели оранжевые футболки и ленточки в знак солидарности с семьей Бибас.

Президент Израиля Ицхак Герцог принес извинения погибшим за то, что правительство не смогло ни защитить их 7 октября 2023 года, ни вызволить из плена живыми.

«Четыре гроба наших близких обязывают нас сильнее, чем когда-либо, дать клятву: то, что произошло 7 октября, больше никогда не повторится. Голоса крови наших погибших взывают к нам из земли. Это голос, который требует справедливого возмездия — и мы его обеспечим», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении от 20 февраля. После того как ночью стало известно, что вместо Шири Бибас были переданы чужие останки, тональность сообщений Нетаньяху стала еще жестче. «Мы будем действовать решительно, чтобы вернуть Шири домой вместе со всеми нашими заложниками — и живыми, и погибшими. Мы гарантируем, что ХАМАС заплатит полную цену за это жестокое и подлое нарушение соглашения… Да отомстит Всевышний за их кровь. И мы тоже отомстим», — говорится в новом видеообращении израильского премьера.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал церемонию передачи останков «отвратительной и жестокой, идущей вразрез с международным правом», а в Красном Кресте заявили, что передача тел должна происходить в закрытом порядке из уважения к семьям погибших.

В Вашингтоне также сочли действия ХАМАС нарушением условий перемирия. «На их месте я бы освободил всех, иначе им грозит полное уничтожение», — заявил спецпосланник президента США по делам заложников Адам Бёлер в эфире телеканала CNN. Еще 10 февраля президент США Дональд Трамп выдвинул схожий ультиматум и пригрозил ХАМАС «адом», когда группировка попыталась отложить освобождение очередной группы заложников. 18 февраля в ХАМАС заявили, что на втором этапе сделки будут готовы одномоментно освободить всех 59 заложников, которые останутся в плену после первой фазы перемирия (28 из них числятся погибшими).

Как ситуация вокруг Шири Бибас повлияет на судьбу перемирия, пока непонятно. Его первая фаза истекает 2 марта, а переговоры о втором этапе должны были начаться на текущей неделе. Кроме того, 22 февраля палестинская группировка должна передать Израилю шестерых живых заложников, включая Аверу Менгисту и Хишама аль-Сайеда, удерживаемых в секторе Газа около десяти лет. Затем ХАМАС планировал передать тела еще четырех погибших.

Пока об отмене или переносе этих обменов не сообщалось. Власти Израиля также хранят молчание по поводу того, освободят ли взамен палестинских заключенных, учитывая нарушение со стороны ХАМАС. Семьи заложников обратились к Нетаньяху с просьбой «поступить мудро и ответственно» и не оставлять их близких «в руках подлых убийц».

Параллельно обстановка накаляется на Западном берегу реки Иордан. Вечером 20 февраля в пригороде Тель-Авива Бат-Яме взорвались три припаркованных автобуса; взрывчатка была найдена еще в двух автобусах, но не сдетонировала. По предварительным данным, никто не пострадал. Израильский «9-й канал» утверждает, что бомбы должны были сработать в утренний час пик, но при установке таймеров террористы, видимо, перепутали a.m. и p.m. Министр обороны Исраэль Кац распорядился усилить контртеррористические мероприятия на западном берегу, и уже к утру ЦАХАЛ отчиталась о задержании 90 арабов. «Мы ведем войну с экстремистским исламским террором, и мы победим здесь, в Газе, и повсюду», — заявил Кац во время поездки на западный берег 21 февраля.

Лидер ультраправой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир, покинувший правительство в знак протеста против сделки с ХАМАС, связал попытку теракта с тем, что в рамках перемирия из тюрем были освобождены десятки осужденных террористов. «Я критикую и ШАБАК (служба внутренней безопасности Израиля. — РБК), но в этом провале виновато политическое руководство, которое решило освободить террористов. Бог милостив к нам, но сколько еще раз мы можем полагаться на чудеса? Мы должны начать полномасштабную войну в Иудее, Самарии (так в Израиле называют Западный берег реки Иордан. — РБК) и Газе, прекратить гуманитарную помощь и прекратить прощать палестинскую администрацию», — заявил он.