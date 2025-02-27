Фермеры призвали Евросоюз отложить введение пошлин на удобрения из России

Фермеры прогнозируют, что, если пошлины введут сейчас, это будет иметь тяжелые последствия для европейского сельского хозяйства, которые будут заметны уже этим летом. Они также предложили свои меры устранения зависимости от России

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Введение пошлин на российские и белорусские удобрения следует отложить, так как пока такой шаг грозит «значительным экономическим ущербом для сельского хозяйства ЕС», говорится в заявлении представляющего интересы европейских фермеров союза Copa-Cogeca.

«Copa-Cogeca призывает законодателей отложить на один год вступление в силу предлагаемого изменения пошлин на удобрения, произведенные в России и Белоруссии, чтобы обеспечить адаптацию рынка», — сказано в сообщении.

В союзе отметили, что введение меры сейчас приведет к тому, что у фермеров не будет «жизнеспособных» альтернатив. Copa-Cogeca признают «необходимость сокращения стратегической зависимости Европы» от России и предложили свои меры в этом направлении. Среди них — диверсификация поставщиков, увеличение собственного производства, разработка более экологически чистых методов получения удобрений, использование материалов «экономики замкнутого цикла», например навоза, применение которого сейчас лимитировано. В Еврокомиссии (ЕК) подтверждали, что намерены заменить часть удобрений теми, что произведены из навоза.

Также союз призвал отменить импортные пошлины на удобрения из третьих стран, кроме России и Белоруссии, усилить контроль над ценами на удобрения и провести оценку предлагаемых политиками мер для сельского хозяйства Европы, «поскольку текущее предложение Еврокомиссии рискует иметь разрушительные последствия уже летом 2025 года».

По данным Евростата, в 2024 году фермеры из ЕС закупили у России 5,7 млн т удобрений на сумму €1,9 млрд (такие данные приводит Financial Times, указывая, что это 30% европейского рынка). Politico со ссылкой тоже на Евростат, а также таможню, пишет о 6,17 млн т удобрений на €2,12 млрд. Другие крупные поставщики — Марокко и Египет.

ЕК анонсировала пошлины на ряд азотных удобрений и некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии в конце января. В Брюсселе отметили, что введение таких санкций приведет к тому, что весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться европейскими пошлинами.

В Еврокомиссии полагают, что пошлины помогут росту внутреннего производства Евросоюза, пострадавшему в связи с энергетическим кризисом, и диверсификации поставок из третьих стран. При этом такие меры гарантируют, что стоимость удобрений сохранится на доступном для европейских фермеров уровне, а на случай роста цен предусмотрено смягчение ограничений.