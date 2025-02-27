Фермеры призвали Евросоюз отложить введение пошлин на удобрения из России
Введение пошлин на российские и белорусские удобрения следует отложить, так как пока такой шаг грозит «значительным экономическим ущербом для сельского хозяйства ЕС», говорится в заявлении представляющего интересы европейских фермеров союза Copa-Cogeca.
«Copa-Cogeca призывает законодателей отложить на один год вступление в силу предлагаемого изменения пошлин на удобрения, произведенные в России и Белоруссии, чтобы обеспечить адаптацию рынка», — сказано в сообщении.
В союзе отметили, что введение меры сейчас приведет к тому, что у фермеров не будет «жизнеспособных» альтернатив. Copa-Cogeca признают «необходимость сокращения стратегической зависимости Европы» от России и предложили свои меры в этом направлении. Среди них — диверсификация поставщиков, увеличение собственного производства, разработка более экологически чистых методов получения удобрений, использование материалов «экономики замкнутого цикла», например навоза, применение которого сейчас лимитировано. В Еврокомиссии (ЕК) подтверждали, что намерены заменить часть удобрений теми, что произведены из навоза.
Также союз призвал отменить импортные пошлины на удобрения из третьих стран, кроме России и Белоруссии, усилить контроль над ценами на удобрения и провести оценку предлагаемых политиками мер для сельского хозяйства Европы, «поскольку текущее предложение Еврокомиссии рискует иметь разрушительные последствия уже летом 2025 года».
По данным Евростата, в 2024 году фермеры из ЕС закупили у России 5,7 млн т удобрений на сумму €1,9 млрд (такие данные приводит Financial Times, указывая, что это 30% европейского рынка). Politico со ссылкой тоже на Евростат, а также таможню, пишет о 6,17 млн т удобрений на €2,12 млрд. Другие крупные поставщики — Марокко и Египет.
ЕК анонсировала пошлины на ряд азотных удобрений и некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии в конце января. В Брюсселе отметили, что введение таких санкций приведет к тому, что весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться европейскими пошлинами.
В Еврокомиссии полагают, что пошлины помогут росту внутреннего производства Евросоюза, пострадавшему в связи с энергетическим кризисом, и диверсификации поставок из третьих стран. При этом такие меры гарантируют, что стоимость удобрений сохранится на доступном для европейских фермеров уровне, а на случай роста цен предусмотрено смягчение ограничений.
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