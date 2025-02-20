Почему растет спрос на российские удобрения

Экспорт удобрений по железной дороге в январе 2025 года вырос в 1,4 раза к январю прошлого года. Такую динамику обеспечил в том числе рост спроса со стороны европейских импортеров из-за возможных санкций на российскую продукцию

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Экспорт химических и минеральных удобрений по железной дороге (на железнодорожный транспорт приходится большая доля экспортных поставок такой продукции. — РБК) вырос в январе 2025 года в 1,4 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 3,7 млн т, следует из данных РЖД. Этому поспособствовали высокий спрос со стороны потребителей в Бразилии, развитие портовых мощностей и диверсификация экспортных поставок, в том числе по направлениям, имеющим резервы пропускных способностей инфраструктуры, поясняют в компании. Перевозчик также фиксирует интерес к российским удобрениям в ОАЭ, Перу, Индонезии, Аргентине, ЮАР и прочих странах.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ, объединяет крупнейших игроков рынка, среди которых «ФосАгро», «Еврохим», «Акрон», ГК «Азот» и другие), в свою очередь, указывают, что прежде всего рост экспортных железнодорожных перевозок удобрений связан с восстановлением объемов выпуска хлористого калия, наименее востребованного на внутреннем рынке и изначально ориентированного на внешние поставки. Производство калийных удобрений по итогам 2024 года увеличилось на 28% к предыдущему году и превысило 17 млн т, указывает представитель РАПУ. Кроме того, за прошлый год на фоне ослабления курса рубля российская продукция стала более конкурентоспособной на мировом рынке, отмечает Константин Власов, руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners.

Частично рост экспорта поддержало развитие инфраструктуры — например, Усть-Лужский контейнерный терминал (входит в Global Ports) в 2024 году модернизировал свои мощности, добавил Власов. Наибольший рост перевозок удобрений отмечен в направлении портов северо-запада (в 1,45 раза больше относительно января 2024 года, до 2,7 млн т), остальной объем распределился между портами юга и Дальнего Востока — 371,5 тыс. т (рост в 1,3 раза) и 13,2 тыс. т (рост в 2,2 раза). Экспорт через погранпереходы вырос на 21,2%, до 656,2 тыс. т. В общей сложности результат по погрузке за первый месяц года превышает рекорд, в последний раз зафиксированный в январе 2021 года, на 14,1%.

Что еще повлияло на экспорт

В январе немаловажным фактором роста поставок удобрений стала отмена курсовой пошлины (гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров вводились осенью 2023 года до конца 2024-го, их размер определялся курсом рубля. — РБК) с начала 2025 года, напоминает Роман Соколов, директор Центра ценовых индексов. По его данным, за последний месяц, с 10 января по 14 февраля, цены на гранулированный карбамид на базисе «FOB Балтика» выросли с $338 до $384 за тонну.

«Глобально рост цен на азотные удобрения обусловлен рядом факторов, таких как цены на природный газ и спрос со стороны стран — основных покупателей. На фоне низких фрахтовых индексов, которые мы отслеживаем по ключевым номенклатурам, в совокупности с отменой курсовой пошлины это открывает экспортерам возможность по увеличению объемов поставок», — поясняет Соколов.

Рост цен связан с усилением спроса со стороны Латинской Америки и Азии, соглашается Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс». Кроме того, динамика стоимости газа в Европе, способствующая снижению собственного производства удобрений (газ — это основное сырье для азотных и сложных удобрений. — РБК), стимулирует спрос на азотные и комплексные удобрения. По словам Сергея Фролова, управляющего партнера NEFT Research, в частности, подорожание природного газа в Европе отразилось на экспортных ценах азотных и фосфорных удобрений уже во втором полугодии прошлого года.

В конце января Еврокомиссия выступила с предложением о поэтапном увеличении ввозных пошлин на азотные и сложные удобрения из России и Белоруссии до заградительного уровня свыше €300 за тонну с июля 2025 года. Эта мера нацелена на «снижение зависимости от импорта из России и Белоруссии» и рост внутреннего производства ЕС. Грядущие санкции могут быть драйвером роста экспорта удобрений, полагают эксперты, опрошенные РБК. «Часть поставок адресована получателям в европейских странах, которые в преддверии ввода ограничений и на фоне снижения собственного производства из-за роста цен на газ могут усиленно закупать российские удобрения на уровне уже ставших традиционными маршрутов», — говорит Соколов.

По прогнозам Дениса Соловьева, ведущего аналитика по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА», «с большой вероятностью» аналогичная динамика год к году будет отмечена и в феврале ввиду того, что европейские импортеры «будут стараться» нарастить запасы по более приемлемым ценам. Наиболее востребованными со стороны ЕС в январе 2025 года оказались именно азотные удобрения, указывает он. При этом структура продаж российских производителей существенно не изменилась — основными рынками по-прежнему остаются Латинская Америка и Азия.

В общей сложности, по данным Еврокомиссии, в 2024 году Россия экспортировала в европейские страны 6,2 млн т удобрений против 4,7 млн т годом ранее, за январь этого года — 337,7 тыс. т (при 552,6 тыс. т за аналогичный период предыдущего года).

Какие прогнозы

Сейчас конъюнктура рынка удобрений остается благоприятной, считают в NEFT Research. «После периода исторически рекордных экспортных цен на удобрения, наблюдавшихся в 2022 году, цены на них снизились до обоснованного уровня, и мы со своей стороны не наблюдаем предпосылок для резких изменений в котировках в отсутствие структурных шоков», — говорит Фролов.

По его словам, хотя минеральные удобрения не являются «предметом санкционной политики», могут сохраняться некоторые сложности с проведением платежей в валютах недружественных стран и логистикой. По оценке Власова, в 2025 году Россия продолжит наращивать экспорт удобрений за счет роста производства и увеличения спроса на продукцию со стороны предприятий аграрно-промышленного комплекса (в первую очередь в странах Азии, Африки и Южной Америки, которые стали ключевыми покупателями российских удобрений).