Захарова заявила об ожидании конструктивной реакции Баку в деле Sputnik

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Москва рассчитывает, что Баку подойдет конструктивно к решению вопроса с представительством медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан). Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ожидаем конструктивной реакции, рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся выйти на взаимоприемлемые решения», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что российская сторона исходит из того, что Азербайджан в своих дальнейших шагах будет руководствоваться именно союзническим характером отношений двух стран, что позволит избежать ущерба «двусторонним многогранным связям» между государствами.

По словам Захаровой, российская сторона находится в контакте с азербайджанской стороной по данному вопросу.

В начале февраля 2025 года власти Азербайджана потребовали закрыть представительство Россотрудничества в Баку. В МИД Азербайджана заявили, что центр не был зарегистрирован как юридическое лицо и «серьезно нарушил законодательство» страны.

24 февраля в Баку ликвидировали местное подразделение новостного агентства Sputnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, теперь российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.