 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд в Монако аннулировал уголовное дело против миллиардера Рыболовлева

Дмитрий Рыболовлев
Дмитрий Рыболовлев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Апелляционный суд Монако постановил полностью аннулировать уголовное дело, которое было открыто в сентябре 2017 года против миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом РБК сообщили адвокаты Рыболовлева Мартен Рейно, Тома Жаккарди и Жаклин Лаффон.

Состояние Рыболовлева Forbes оценил в $6,4 млрд.

Адвокаты отметили, что апелляционный суд Монако принял это решение после постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в июне 2024 года признал уголовный процесс против Рыболовлева по этому делу «дефектным».

«Несколько месяцев назад Федеральная прокуратура Швейцарии приняла во внимание решение ЕСПЧ и прекратила уголовное расследование, которое велось в отношении Дмитрия Рыболовлева. Мы рады, что сегодня монакский суд поступил так же», — сказали адвокаты.

ЕСПЧ признал «дефектным» дело против Рыболовлева о торговле влиянием
Бизнес
Дмитрий Рыболовлев

Разбирательство по делу продолжалось много лет. Оно связано с конфликтом между Рыболовлевым, швейцарским арт-дилером Ивом Бувье и их общей подругой, жительницей Монако Таней Раппо. Она познакомила бизнесмена и арт-дилера в начале 2000-х, когда Рыболовлев захотел собрать коллекцию произведений искусства. Однако уже в январе 2015 года российский бизнесмен подал иск о мошенничестве (это дело уже прекращено), обвинив Бувье в продаже картин по завышенной цене и получении «невероятной прибыли», а Раппо — в том, «что она воспользовалась своей ролью посредника для сверхмерного обогащения».

В качестве доказательства сотрудничества Бувье и Раппо сторона Рыболовлева в феврале 2017-го собиралась представить аудиозапись, которую «сделали во время частного ужина в доме Дмитрия Рыболовлева в Монако 23 февраля 2015 года». Два дня спустя после этого ужина Раппо и Бувье были арестованы. Бершеда хотела приобщить запись разговора к уголовному делу в 2017 году, после этого Раппо подала жалобу на юриста в связи с нарушением права на уважение частной жизни.

В рамках дела полиция изучила сообщения в телефоне Бершеды, в том числе ее личную переписку, после чего открыла на нее и Рыболовлева дело о торговле влиянием. В ноябре 2018 года Рыболовлева задержали в Монако и официально предъявили обвинения. Он был освобожден спустя сутки под условие судебного контроля. В январе 2019 года кассационный суд в Монако оставил решение в силе и признал приемлемым проведение экспертизы СМС-сообщений адвоката бизнесмена. После этого адвокаты Рыболовлева подали иск в ЕСПЧ.

Само уголовное дело против бизнесмена было закрыто еще в ноябре 2023 года, так как следственные судьи в Монако не нашли в нем состава преступления.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Монако суд угловное дело Дмитрий Рыболовлев
Материалы по теме
В Швейцарии закрыли дело против Рыболовлева из-за ареста арт-дилера
Бизнес
ЕСПЧ признал «дефектным» дело против Рыболовлева о торговле влиянием
Бизнес
Рыболовлев проиграл Sotheby's в суде по делу о картинах
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
Умер отец пианиста Дениса МацуеваОбщество, 18:32
Сбербанк запустил ипотеку на покупку дома и земельного участка по ДДУНедвижимость, 18:27
Захарова заявила об ожидании конструктивной реакции Баку в деле SputnikПолитика, 18:26
Экс-футболист «Реала» Дорадо умер в 48 летСпорт, 18:19
Оджалан из тюрьмы призвал Рабочую партию Курдистана сложить оружиеПолитика, 18:16
В Думе подготовили запрет выпускать бездомных собак в места отловаПолитика, 18:08
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро почти на ₽2Инвестиции, 18:05
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Названы самые популярные для засыпания линии метро МосквыГород, 17:56
ФАС опровергла информацию об ограничении числа ПВЗ Ozon и WildberriesБизнес, 17:54
Считаем дивиденды: сколько может заплатить Сбербанк за 2024 годИнвестиции, 17:52
В Новой Москве водитель Hyundai ранил ножом инспектора ГИБДДОбщество, 17:52
Власти Турции опровергли переговоры об отправке миротворцев на УкраинуПолитика, 17:51
В Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы»Бизнес, 17:44
Очередь за кадрами: почему компании выбирают выпускников колледжейТренды, 17:42