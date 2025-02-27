Суд в Монако аннулировал уголовное дело против миллиардера Рыболовлева

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Апелляционный суд Монако постановил полностью аннулировать уголовное дело, которое было открыто в сентябре 2017 года против миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом РБК сообщили адвокаты Рыболовлева Мартен Рейно, Тома Жаккарди и Жаклин Лаффон.

Состояние Рыболовлева Forbes оценил в $6,4 млрд.

Адвокаты отметили, что апелляционный суд Монако принял это решение после постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в июне 2024 года признал уголовный процесс против Рыболовлева по этому делу «дефектным».

«Несколько месяцев назад Федеральная прокуратура Швейцарии приняла во внимание решение ЕСПЧ и прекратила уголовное расследование, которое велось в отношении Дмитрия Рыболовлева. Мы рады, что сегодня монакский суд поступил так же», — сказали адвокаты.

Разбирательство по делу продолжалось много лет. Оно связано с конфликтом между Рыболовлевым, швейцарским арт-дилером Ивом Бувье и их общей подругой, жительницей Монако Таней Раппо. Она познакомила бизнесмена и арт-дилера в начале 2000-х, когда Рыболовлев захотел собрать коллекцию произведений искусства. Однако уже в январе 2015 года российский бизнесмен подал иск о мошенничестве (это дело уже прекращено), обвинив Бувье в продаже картин по завышенной цене и получении «невероятной прибыли», а Раппо — в том, «что она воспользовалась своей ролью посредника для сверхмерного обогащения».

В качестве доказательства сотрудничества Бувье и Раппо сторона Рыболовлева в феврале 2017-го собиралась представить аудиозапись, которую «сделали во время частного ужина в доме Дмитрия Рыболовлева в Монако 23 февраля 2015 года». Два дня спустя после этого ужина Раппо и Бувье были арестованы. Бершеда хотела приобщить запись разговора к уголовному делу в 2017 году, после этого Раппо подала жалобу на юриста в связи с нарушением права на уважение частной жизни.

В рамках дела полиция изучила сообщения в телефоне Бершеды, в том числе ее личную переписку, после чего открыла на нее и Рыболовлева дело о торговле влиянием. В ноябре 2018 года Рыболовлева задержали в Монако и официально предъявили обвинения. Он был освобожден спустя сутки под условие судебного контроля. В январе 2019 года кассационный суд в Монако оставил решение в силе и признал приемлемым проведение экспертизы СМС-сообщений адвоката бизнесмена. После этого адвокаты Рыболовлева подали иск в ЕСПЧ.

Само уголовное дело против бизнесмена было закрыто еще в ноябре 2023 года, так как следственные судьи в Монако не нашли в нем состава преступления.