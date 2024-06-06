ЕСПЧ признал «дефектным» дело против Рыболовлева о торговле влиянием

В 2018 году Рыболовлеву и его адвокату Татьяне Бершеде предъявили обвинения в торговле влиянием после изучения СМС-сообщений на телефоне последней. ЕСПЧ счел процесс «дефектным» и основанным на незаконных действиях полиции

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что уголовный процесс в Монако в отношении российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева (состояние, по версии Forbes, $6,4 млрд) и его адвоката Татьяны Бершеды в рамках дела о торговле влиянием был изначально «дефектным» и основывался исключительно на незаконном использовании содержимого телефона Бершеды. Об этом РБК сообщили адвокаты бизнесмена.

Разбирательство по делу продолжается уже много лет, оно связано с конфликтом между Рыболовлевым, швейцарским арт-дилером Ивом Бувье и их общей подругой, жительницей Монако Таней Раппо. Раппо познакомила бизнесмена и арт-дилера в начале 2000-х, когда Рыболовлев захотел собрать коллекцию произведений искусства. Однако уже в январе 2015 года российский бизнесмен подал иск о мошенничестве (это дело уже прекращено), обвинив Бувье в продаже картин по завышенной цене и получении «невероятной прибыли», а Раппо — в том, «что она воспользовалась своей ролью посредника для сверхмерного обогащения».

В качестве доказательства сотрудничества Бувье и Раппо сторона Рыболовлева в феврале 2017-го собиралась представить аудиозапись, которую «сделали во время частного ужина в доме Дмитрия Рыболовлева в Монако 23 февраля 2015 года». Два дня спустя после этого ужина Раппо и Бувье были арестованы. Бершеда хотела приобщить запись разговора к уголовному делу в 2017 году, после этого Раппо подала жалобу на юриста в связи с нарушением права на уважение частной жизни.

В рамках дела полиция изучила сообщения в телефоне Бершеды, в том числе ее личную переписку, после чего открыла на нее и Рыболовлева дело о торговле влиянием. В ноябре 2018 года Рыболовлева задержали в Монако и официально предъявили обвинения. Он был освобожден спустя сутки под условие судебного контроля. В январе 2019 года кассационный суд в Монако оставил решение в силе и признал приемлемым проведение экспертизы СМС-сообщений адвоката бизнесмена. После этого адвокаты Рыболовлева подали иск в ЕСПЧ.

Само уголовное дело против бизнесмена было закрыто еще в ноябре: следственные судьи в Монако не нашли в нем состава преступления.

Как уточнили РБК адвокаты бизнесмена, 6 июня ЕСПЧ единогласно постановил, что с самого начала уголовного преследования Рыболовлева были нарушены права, защищаемые Европейской конвенцией о правах человека. Они напомнили, что защита бизнесмена с самого начала настаивала, что для предъявления обвинений следственный судья не имел права рыться в телефоне его адвоката, чтобы извлечь сообщения, связанные c ее юридической деятельностью.

«В заключение суд постановил, что следственный судья установил слишком широкий периметр своего расследования и что национальные надзорные судебные органы не скорректировали рамки экспертизы и самого расследования, чтобы они соответствовали полномочиям судьи», — рассказали юристы.

По их словам, суд счел уголовный процесс в Монако «дефектным», поскольку он фактически основывался исключительно на незаконном использовании содержимого телефона Бершеды и на ложном толковании сообщений из него.