Швейцария отказала миллиардеру Рыболовлеву по жалобе на $1 млрд

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Женевская прокуратура решила прекратить расследование в отношении арт-дилера Ива Бувье, которого российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев обвиняет в мошенничестве с произведениями искусства на $1 млрд. Об этом сообщает швейцарская газета Le Temps.

Миллиардер считает, что Бувье продавал ему произведения искусства по завышенной стоимости. Ранее суд Монако закрыл аналогичное дело и снял с арт-дилера обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Прокурор Женевы Ив Бертосса направил обеим сторонам дела о завершении расследования. Спор между россиянином и арт-дилером продолжается с 2015 года, тяжба ведется также в Сингапуре и США.

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