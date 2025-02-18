Лавров оценил итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Великим державам важно поддерживать диалог и слышать друг друга, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с американской стороной в Эр-Рияде.
По его словам, разговор был очень полезным, стороны не просто слушали, но и слышали друг друга.
Среди итогов встречи Лавров назвал договоренности обеспечить нормализацию работы дипмиссий, в ближайшее время сформировать процесс по украинскому урегулированию, создать условия для возобновления сотрудничества.
Глава МИД указал, что в отношении работы посольств обеих стран нужно снять препоны, возникшие при администрации президента Джо Байдена, выразившиеся в высылках дипломатов, аресте имущества, ограничениях банковских переводов. В ближайшие время решение этих проблем будет обсуждаться.
На встрече речь шла не только о том, чтобы сотрудничество США и России возобновилось в полном объеме, но и расширилось на самые разные сферы — и экономические, и геополитические (то есть в зонах мировых конфликтов), отметил Лавров.
Отвечая на вопрос, что должна предпринять Россия, чтобы не допустить попыток торпедировать отношения с США, он призвал налаживать отношения. По его словам, Москву и Вашингтон многое разделяет, но концептуальный подход был определен еще в ходе телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча показала решимость американской стороны продвигать это вперед, и Россия готова этим заниматься.
Министр также выразил признательность саудовской стороне, которая предоставила площадку для встречи.
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