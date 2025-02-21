Лукашенко призвал не обольщаться после российско-американских переговоров

Александр Лукашенко (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде и призвал не обольщаться их результатами, потому что реальные цели США неизвестны.

Лукашенко отметил, что политическая обстановка сейчас меняется и это оказывает влияние на экономику.

«Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее», — сказал Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область (цитата по агентству БелТА).

Президент отметил, что, по его мнению, США попытаются столкнуть Россию и Китай. Лукашенко считает, что Москва должна не допустить такого развития событий.

Переговоры высокопоставленных делегаций США и России в Эр-Рияде прошли 18 февраля. По итогам встречи стороны договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Украинская делегация не присутствовала на встрече. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать итоги этих переговоров и перенес на март запланированный визит в Саудовскую Аравию.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что цель встречи заключалась в том, чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет.

«Мы должны поддерживать отношения с Россией независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет», — сказал американский дипломат.