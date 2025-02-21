Лукашенко призвал не обольщаться после российско-американских переговоров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде и призвал не обольщаться их результатами, потому что реальные цели США неизвестны.
Лукашенко отметил, что политическая обстановка сейчас меняется и это оказывает влияние на экономику.
«Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее», — сказал Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область (цитата по агентству БелТА).
Президент отметил, что, по его мнению, США попытаются столкнуть Россию и Китай. Лукашенко считает, что Москва должна не допустить такого развития событий.
Переговоры высокопоставленных делегаций США и России в Эр-Рияде прошли 18 февраля. По итогам встречи стороны договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Украинская делегация не присутствовала на встрече. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать итоги этих переговоров и перенес на март запланированный визит в Саудовскую Аравию.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что цель встречи заключалась в том, чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет.
«Мы должны поддерживать отношения с Россией независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет», — сказал американский дипломат.
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