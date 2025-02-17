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Политика ,  
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Кадыров назвал свой «главный титул»

Рамзан Кадыров назвал свое имя самым высоким титулом
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его имя является для него самым главным титулом.

«Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров. Остальное все разговоры», — сказал он на совещании с руководством силовых структур и правоохранительных органов (цитата по «Чеченская Республика Сегодня»).

Кадыров также ответил на слухи, которые возникли в связи с его отсутствием. «Нет болезни, которую бы мне ни приписали. Написав официальное заявление, ушел в отпуск. Европейские, американские газеты писали: уже 18 дней не видно, уже все. Обращаюсь к тем, кто хочет меня убрать с должности главы, — меня избрал народ», — добавил он.

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Рамзан Кадыров

В конце января министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что распространяемые в интернете данные о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров после новогодних праздников пропал из информационного поля и не появляется на официальных мероприятиях, являются «вбросами» от «недоброжелателей» и «провокаторов».

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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