Bloomberg узнал о просьбе Украины к США о замороженных активах России

Украина просит США использовать замороженные российские активы на покупку оружия американского производства, пишет Bloomberg. Москва считает любые действия со своими зарубежными активами незаконными и обещает ответ

Украинские чиновники просили администрацию президента США Дональда Трампа использовать замороженные российские активы для покупки оружия американского производства, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с вопросом.

По их словам, эта идея много раз поднималась на встречах представителей Украины с некоторыми ее союзниками и командой Трампа в последние недели. Один из собеседников агентства утверждает, что это было предложено самому Трампу, подчеркивая, что нет никаких признаков того, что президент США поддерживает такую идею.

Белый дом не ответил на запрос Bloomberg о комментариях.

После начала военной операции на Украине западные страны заморозили находящиеся в их юрисдикции российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Более двух третей находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Россия в ответ ввела запрет на вывод из страны инвестиций нерезидентами из недружественных стран, который не раз продлевался.

США и ЕС осенью прошлого года договорились выделить Украине кредит на сумму свыше $50 млрд за счет прибыли от российских активов. Министр финансов России Антон Силуанов пообещал ответить зеркально — задействовать доходы от активов иностранных лиц.

В феврале 2025 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» США и других государств в адрес Российской Федерации и Центрального банка.

Москва считает любые действия с ее зарубежными активами незаконными.