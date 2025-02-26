Сторонники России включили «Сигма-бой» на проукраинском митинге в ЮАР
Поддерживающие Россию активисты включили песню «Сигма-бой» на проукраинском митинге в южноафриканском городе Умхланга, сообщает местное издание Independent Online.
Ассоциация украинцев ЮАР устроила акцию в третью годовщину начала военной операции России на Украине. Участники демонстрации призвали правительство ЮАР и международное сообщество выступить против действий России.
К группе с украинскими флагами подошли несколько человек с российским триколором. По словам организатора проукраинской демонстрации Кати Федькиной, участники акции с российскими флагами не смогли объяснить цель своего шествия.
Группа граждан также включила песню российских исполнительниц «Сигма-бой». На место прибыла полиция, в результате ни один из участников акции не был задержан.
Песню «Сигма-бой» записали российские блогерши: 11-летняя Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Песня вышла в октябре 2024 года и попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard 15 января.
В конце января депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль предложила запретить трек. По ее словам, песня используется для передачи «патриархальных и пророссийских взглядов на мир».
Позднее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что трек «Сигма-бой» является частью более широкой информационной войны Кремля. В ведомстве отметили, что Москва использует музыку как инструмент «мягкой силы» для укрепления своего влияния.
Соавтор хита и отец Бэтси Михаил Чертищев сообщил РБК, что трек не несет в себе никаких политических смыслов. По его словам, при создании песни планировалось написать «легкую историю» про отношения между мальчиками и девочками, «современную, которая бы хорошо вирусилась».
Читайте РБК в Telegram.
Politico узнала о планах Госдепа по снятию ограничений на помощь Украине
Волатильность рубля достигла максимума за год
Совфед анонсировал эксперимент по доставке грузов в Китай дронами
Какие перспективы у сотрудничества России и США по алюминию
Из-за роста зарплат сократился дефицит пенсионной системы в России
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ
Улучшать демографию льготами на жилье и автомобили предложили в ОП
Кто занял лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Кто занял лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов