Сторонники России включили «Сигма-бой» на проукраинском митинге в ЮАР

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Поддерживающие Россию активисты включили песню «Сигма-бой» на проукраинском митинге в южноафриканском городе Умхланга, сообщает местное издание Independent Online.

Ассоциация украинцев ЮАР устроила акцию в третью годовщину начала военной операции России на Украине. Участники демонстрации призвали правительство ЮАР и международное сообщество выступить против действий России.

К группе с украинскими флагами подошли несколько человек с российским триколором. По словам организатора проукраинской демонстрации Кати Федькиной, участники акции с российскими флагами не смогли объяснить цель своего шествия.

Группа граждан также включила песню российских исполнительниц «Сигма-бой». На место прибыла полиция, в результате ни один из участников акции не был задержан.

Песню «Сигма-бой» записали российские блогерши: 11-летняя Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Песня вышла в октябре 2024 года и попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard 15 января.

В конце января депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль предложила запретить трек. По ее словам, песня используется для передачи «патриархальных и пророссийских взглядов на мир».

Позднее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что трек «Сигма-бой» является частью более широкой информационной войны Кремля. В ведомстве отметили, что Москва использует музыку как инструмент «мягкой силы» для укрепления своего влияния.

Соавтор хита и отец Бэтси Михаил Чертищев сообщил РБК, что трек не несет в себе никаких политических смыслов. По его словам, при создании песни планировалось написать «легкую историю» про отношения между мальчиками и девочками, «современную, которая бы хорошо вирусилась».