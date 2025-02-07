На Украине песню «Сигма-бой» назвали инструментом пропаганды Кремля

Фото: Олег Яковлев / РБК

Песня «Сигма-бой» (Sigma Boy) — это часть более широкой информационной войны Кремля, заявили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Видеоролик о песне ведомство опубликовало на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Россия давно использует музыку как инструмент «мягкой силы», закрепляя через нее свои повествования и культурное влияние», — отметили в СНБО.

В ведомстве добавили, что вирусная песня в первую очередь направлена на молодежь и популяризирует в массовой культуре образ «сильного лидера», который, по мнению СНБО, активно распространяет российская пропаганда.

Песню «Сигма-бой» записали российские блогерши: 11-летняя Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Песня вышла в октябре 2024 года и попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard 15 января. Она заняла седьмую строчку в рейтинге Hot Dance/Pop Songs. Там она опередила песню Кэти Перри. На странице Светланы Чертищевой на YouTube трек набрал 53 млн просмотров. Слово «сигма» — это термин, ставший мемом в поп-культуре. Так называют человека, которого считают «одиноким волком». Впервые этот термин предложил американский активист Теодор Роберт Бил. В 2010 году он опубликовал в своем блоге классическую пирамиду «волчьей» иерархии, но добавил туда этот новый тип мужчин.

В конце января российский трек предложили запретить в Европе. По мнению депутата Европарламента от немецкой партии Volt Нелы Риль, песня используется для передачи «патриархальных и пророссийских взглядов на мир».

Вскоре соавтор хита и отец одной из исполнительниц песни — Светланы Чертищевой (Бэтси) Михаил сообщил РБК, что трек не несет в себе никаких политических смыслов. По его словам, при создании песни планировалось написать «легкую историю» про отношения между мальчиками и девочками, «современную, которая бы хорошо вирусилась».