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Депутат Европарламента предложила запретить песню «Сигма бой»

Нела Риль
Нела Риль (Фото: Meike Kuether / europarl.europa.eu)

Российский трек «Сигма бой» (Sigma Boy), попавший в чарт Billboard, предложили запретить в Европе из-за «пропаганды российских идей». Об этом в Европарламенте заявила депутат ЕП от немецкой партии Volt Нела Риль.

Volt отправляет в Европейский парламент 5 делегатов от одной партии, но разных стран. Они представляют всех избирателей, независимо от их национальности. Всего в текущем созыве (2024–2029 годы) в Европарламенте 720 депутатов.

По ее мнению, трек внедряет российские идеи в европейское общество.

«Вы знаете про «Сигма бой»? «Сигма бой» — это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — сказала она в своем выступлении, запись которого опубликована на странице политика в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Создатели трека «Сигма бой» оценили его попадание в чарт Billboard
Технологии и медиа

Ранее о вредном влиянии песни «Сигма бой» на молодежь писала газета Die Tageszeitung. Авторы статьи считают, что это песня «прославляет сексизм и вспышки насилия» и предназначена для того, «чтобы социальные иерархии казались естественными». 

Песню «Сигма бой» записали российские блогерши: 11-летняя Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Песня вышла в октябре 2024 года и попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard 15 января. Она находится на седьмой строчке в рейтинге Hot Dance/Pop Songs. Там она опередила песню Кэти Перри. На странице Светланы Чертищевой на YouTube трек набрал 53 млн просмотров.

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«пророссийская пропаганда» Европарламент музыка
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