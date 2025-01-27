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Соавтор хита «Сигма-бой» ответил на критику трека в Европе

Михаил Чертищев
Михаил Чертищев (Фото: chertishchev / VK)

Музыкальная композиция «Сигма-бой» (Sigma Boy), которую в Европарламенте (ЕП) обвинили в «пропаганде российских идей» и потребовали запретить, не несет в себе никаких политических смыслов, заявил соавтор хита и отец одной из исполнительниц песни Светланы Чертищевой (Бэтси) Михаил.

«Мы не задумывали каких-то политических посылов, каких-то патриархальных, матриархальных мыслей в эту песню», — рассказал он газете «Коммерсантъ».

Чертищев отметил, что при создании трека планировалось написать «классную, вирусную, подростковую песню» про отношения между мальчиками и девочками.

Депутат Европарламента предложила запретить песню «Сигма-бой»
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Нела Риль

С инициативой запретить трек накануне выступила депутат ЕП от немецкой партии Volt Нела Риль. Она посчитала, что песня внедряет «патриархальные и пророссийские взгляды на мир» в европейское общество.

Песню «Сигма-бой» записали российские блогерши — 11-летняя Бэтси и 12-летняя Мария Янковская. Песня вышла в октябре 2024 года и попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard 15 января.

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Теги
песня Европарламент обвинение пропаганда
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