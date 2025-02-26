В Белом доме опровергли возможное исключение Канады из «Пяти глаз»
Советник президента США по торговой политике Питер Наварро опроверг информацию о том, что он предложил исключить Канаду из разведывательного альянса «Пять глаз». Об этом он заявил в интервью CTV News.
«Мы никогда не стали бы подвергать риску нашу национальную безопасность… с такими союзниками, как Канада», — сказал советник журналистам.
Наварро также назвал идею исключения Канады из альянса «безумной».
«Пять глаз» — разведывательный альянс США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, участники которого обмениваются данными радиоэлектронной разведки.
Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на источники в администрации президента США написала, что Наварро предложил исключить Канаду из «Пяти глаз». Неясно, понравилась ли эта инициатива американскому лидеру Дональду Трампу, отметила газета.
Хотя Канада и Новая Зеландия предоставляют наименьший объем разведданных в группе, исключение любого из членов вызовет критику со стороны других союзников, рассказали в беседе с FT представители разведывательных служб.
В начале февраля Трамп предложил Канаде рассмотреть возможность вхождения в состав США в качестве 51-го штата. По словам американского лидера, объединение двух стран принесло бы Оттаве значительные выгоды, в том числе усиление военной защиты. Через несколько дней политик также назвал Канаду «нежизнеспособной страной». «Она тратит на оборону очень мало, потому что считает, что США позаботятся о ней», — заявил Трамп.
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