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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Белом доме предложили исключить Канаду из «Пяти глаз»

FT: в Белом доме предложили исключить Канаду из разведальянса «Пять глаз»
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Альянс «Пять глаз» — это группа стран, обменивающихся разведывательной информацией. Ранее Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной»
Питер Наварро
Питер Наварро (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Советник президента США по торговой политике Питер Наварро предложил исключить Канаду из разведывательного альянса «Пять глаз», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в администрации президента.

В сеть по обмену разведданными также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Неясно, понравилась ли эта идея американскому президенту Дональду Трампу, отмечает газета. Сам Наварро после публикации FT заявил, что не продвигал эту «безумную» идею, пишет издание. «Мы никогда не стали бы подвергать риску нашу национальную безопасность… с такими союзниками, как Канада», — сказал советник.

Трамп назвал Канаду нежизнеспособной страной, полагающейся на защиту США
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images


Хотя Канада и Новая Зеландия предоставляют наименьший объем разведданных в группе, исключение любого из членов вызовет критику со стороны других союзников, рассказали в беседе с FT представители разведывательных служб.

«Пять глаз» — разведывательный альянс США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, который обменивается данными радиоэлектронной разведки.

Исключение Канады из «Пяти глаз» находит контрпродуктивным и экс-советник Трампа Стив Бэннон. «Если вы посмотрите на военную историю, то увидите, что она [Канада] была лучшим союзником, который у нас когда-либо был», — сказал он.

В начале февраля Трамп предложил Канаде рассмотреть возможность вхождения в состав США в качестве 51-го штата. По словам американского лидера, объединение двух стран принесло бы Канаде значительные выгоды, включая снижение налогов, усиление военной защиты и устранение торговых пошлины между государствами.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ответ на это заявил, что США знают о значительных залежах полезных ископаемых на территории Канады и могут видеть в присоединении «один из самых простых способов получить к ним доступ».

10 февраля Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной». «Она тратит на оборону очень мало, потому что считает, что США позаботятся о ней», — заявил американский президент.

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Теги
Мелиса Савина
Дональд Трамп разведка Канада США
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