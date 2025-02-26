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Политика ,  
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В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры солиста группы «Би-2» Лёвы

Егор Бортник (Лёва Би-2)
Егор Бортник (Лёва Би-2) (Фото: Дмитрий Ткачук / URA.RU / ТАСС)

Неизвестные подожгли дверь московской квартиры солиста группы «Би-2» Лёвы (настоящее имя Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом). Видео с места инцидента опубликовали телеканал РЕН ТВ и Baza.

Рядом с входной дверью квартиры на стене наклеена бумага с надписью: «Привет врагу и предателю от Пианиста».

По информации Baza, музыканта обвинили в финансировании Вооруженных сил Украины, а также в том, что он «подставил бизнес всей своей группы».

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Москве, к Егору Бортнику и представителю группы «Би-2».

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Участник рок-группы &laquo;Би-2&raquo; Лёва (Егор Бортник)

В январе 2024 года группу «Би-2» задержали в Таиланде после выступления в Паттайе за организацию концертов без разрешения. Организатор концертов «Би-2» VPI Event Co позднее подтвердила, что некорректно оформила документы для музыкантов — они въехали в страну по туристическим визам. Каждого из участников оштрафовали на 3 тыс. батов (около $84) и поместили в миграционную тюрьму. Музыканты планировали уехать из Таиланда в Израиль, но в ситуацию вмешались дипломаты из российского консульства в этой стране. Музыканты отказались общаться с представителями консульства. Благодаря усилиям израильских дипломатов группе впоследствии все же удалось выехать в Израиль из Таиланда.

Сам Лёва, комментируя отъезд из России, говорил, что не намерен возвращаться в страну, потому что она «перечеркнула все свои достижения».

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