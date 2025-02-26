В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры солиста группы «Би-2» Лёвы
Неизвестные подожгли дверь московской квартиры солиста группы «Би-2» Лёвы (настоящее имя Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом). Видео с места инцидента опубликовали телеканал РЕН ТВ и Baza.
Рядом с входной дверью квартиры на стене наклеена бумага с надписью: «Привет врагу и предателю от Пианиста».
По информации Baza, музыканта обвинили в финансировании Вооруженных сил Украины, а также в том, что он «подставил бизнес всей своей группы».
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Москве, к Егору Бортнику и представителю группы «Би-2».
В январе 2024 года группу «Би-2» задержали в Таиланде после выступления в Паттайе за организацию концертов без разрешения. Организатор концертов «Би-2» VPI Event Co позднее подтвердила, что некорректно оформила документы для музыкантов — они въехали в страну по туристическим визам. Каждого из участников оштрафовали на 3 тыс. батов (около $84) и поместили в миграционную тюрьму. Музыканты планировали уехать из Таиланда в Израиль, но в ситуацию вмешались дипломаты из российского консульства в этой стране. Музыканты отказались общаться с представителями консульства. Благодаря усилиям израильских дипломатов группе впоследствии все же удалось выехать в Израиль из Таиланда.
Сам Лёва, комментируя отъезд из России, говорил, что не намерен возвращаться в страну, потому что она «перечеркнула все свои достижения».
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