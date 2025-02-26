Спасенную волонтерами в Крыму кошку Мусю доставили в ветеринарную клинику
Спасенная в Ялте кошка Муся, которую турист из Петербурга сбросил со смотровой площадки дворца «Ласточкино гнездо», чувствует себя хорошо, сообщила РБК куратор животного Екатерина.
По словам волонтера, кошку в ближайшие часы отправят на медицинское обследование.
Муся временно останется в ветеринарной клинике, куда ее доставили после спасения со скал, сообщает «Вести Крым». Животному, в частности, поставят несколько капельниц.
Сотрудница ветеринарной службы Ялты в посвященном спасению бездомных животных телеграм-канале сообщила, что состояние Муси стабильно.
«Кошечка получила необходимую терапию, направленную на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса», — говорится в сообщении.
23 февраля житель Санкт-Петербурга скинул кошку с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо». Мужчину задержали и на 10 суток поместили в больницу.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его гибель). Максимальное наказание по этому пункту составляет до трех лет лишения свободы.
Позднее волонтеры на лодке обнаружили кошку в расщелине, на место вызвали специалистов МЧС. Эвакуировать животное помогали альпинисты спасательного отряда «Крым-Спас».
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