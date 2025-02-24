Сбросившего в Ялте с обрыва кошку поместили в стационар на десять дней
Мужчину, сбросившего кошку с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, на десять суток поместили в больницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток», — написала она в своем телеграм-канале.
Ранее в понедельник, 24 февраля, сотрудники полиции Ялты задержали 24-летнего уроженца Санкт-Петербурга, который скинул со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» кошку.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его гибель. Максимальное наказание по этому пункту составляет до трех лет лишения свободы.
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