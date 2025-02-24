Сбросившего в Ялте с обрыва кошку поместили в стационар на десять дней

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мужчину, сбросившего кошку с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, на десять суток поместили в больницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник, 24 февраля, сотрудники полиции Ялты задержали 24-летнего уроженца Санкт-Петербурга, который скинул со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» кошку.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его гибель. Максимальное наказание по этому пункту составляет до трех лет лишения свободы.