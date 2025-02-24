 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сбросившего в Ялте с обрыва кошку поместили в стационар на десять дней

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мужчину, сбросившего кошку с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, на десять суток поместили в больницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник, 24 февраля, сотрудники полиции Ялты задержали 24-летнего уроженца Санкт-Петербурга, который скинул со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» кошку.

Полиция в Ялте задержала мужчину, выбросившего с обрыва кошку
Общество
Фото:Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его гибель. Максимальное наказание по этому пункту составляет до трех лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам

Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Ялта Ирина Волк МВД кошки жестокое обращение с животными
Материалы по теме
Полиция в Ялте задержала мужчину, выбросившего с обрыва кошку
Общество
Выброшенного из поезда в Кирове кота нашли мертвым
Общество
Смывшую котенка в унитаз женщину оштрафовали на ₽7 тыс.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 18:22
Средства РЭБ подавили дрон-разведчик над СевастополемПолитика, 20:14
Шесть человек погибли в ДТП в Карачаево-ЧеркесииОбщество, 20:04
В Госдуме опровергли повышение штрафов за неправильную входную дверьОбщество, 20:02
Мосбиржа приостановит торги акциями «Полюса» из-за предстоящего сплитаИнвестиции, 19:55
Сбросившего в Ялте с обрыва кошку поместили в стационар на десять днейОбщество, 19:51
В ООН приняли резолюцию с осуждением действий России на УкраинеПолитика, 19:51
Даниил Медведев назвал «жестью» свое состояние после отравления в ДохеСпорт, 19:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Небензя назвал проект резолюции США «шагом в правильном направлении»Политика, 19:42
Трюдо не исключил отправку миротворцев на Украину по окончании конфликтаПолитика, 19:39
В Конго от неизвестной болезни умерли 50 человекОбщество, 19:37
Масленица и экзотический ужин: куда сходить на неделеСтиль, 19:26
Можно ли уйти на пенсию по стажу: все о досрочной пенсииИнвестиции, 19:25
Зеленский выразил надежду на завершение конфликта в этом годуПолитика, 19:23
Действующий чемпион стал шестым участником плей-офф КХЛСпорт, 19:21