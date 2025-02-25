Появилось видео со спасенной кошкой Мусей в Ялте
Альпинисты спасли кошку Мусю, которую 23 февраля турист из Петербурга выбросил со смотровой площадки дворца «Ласточкино гнездо» в Ялте. 25 февраля выяснилось, что Муся выжила, ее обнаружили в расщелине волонтеры на лодке, после чего на место вызывали специалистов МЧС. После спасения оказалось, что кошка не получила серьезных травм. «Целая, все хорошо, она звезда», — сказали очевидцы.
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