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Общество ,  
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Появилось видео со спасенной кошкой Мусей в Ялте

Появилось видео со спасенной кошкой Мусей в Ялте
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Альпинисты спасли кошку Мусю, которую 23 февраля турист из Петербурга выбросил со смотровой площадки дворца «Ласточкино гнездо» в Ялте. 25 февраля выяснилось, что Муся выжила, ее обнаружили в расщелине волонтеры на лодке, после чего на место вызывали специалистов МЧС. После спасения оказалось, что кошка не получила серьезных травм. «Целая, все хорошо, она звезда», — сказали очевидцы.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

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Крым Ласточкино гнездо Ялта кот животное спасение альпинисты МЧС видео
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