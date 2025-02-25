Волонтеры в Ялте нашли живой выброшенную туристом в пропасть кошку Мусю

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Волонтеры на скалах в районе архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте нашли живой кошку Мусю, которую на днях сбросил с обрыва на смотровой площадке турист из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в паблике зооволонтеров Ялты во «ВКонтакте».

Эту информацию подтвердили также в самом комплексе. «Волонтеры обнаружили ее в расщелине скалы, на данный момент ждут помощи альпинистов», — уточнили там.

Запись с Мусей также опубликовал портал «Крым 24». На записи видно, как волонтеры, подплывшие к скалам на лодке, зовут кошку к себе. Животное в стрессе спряталось возле булыжника.

Ранее кошку сбросил в пропасть 24-летний турист из Санкт-Петербурга. Полицейские задержали мужчину и поместили его на десять дней в стационар. Мужчина объяснил, что сбросил животное со скалы, потому что оно стало сопротивляться, когда он взял его на руки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его гибель. Максимальное наказание по этому пункту составляет до трех лет лишения свободы.