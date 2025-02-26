В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
В турецкой провинции Коджаэли задержали россиянина, разыскиваемого по «красному» бюллетеню Интерпола, сообщает Habertürk.
Известны инициалы и возраст задержанного — Я.М., 37 лет. По информации полицейского управления Коджаэли, его обвиняют в вооруженном ограблении «с участием более чем одного лица».
После необходимых процедур оформления в полицейском участке мужчина был передан иммиграционным органам для депортации.
«Красное предупреждение», по классификации Интерпола, означает запрос в правоохранительные ведомства разных стран с просьбой о содействии в задержании кого-либо в ожидании экстрадиции или выдачи. Не считается международным ордером на арест.
В декабре 2024 года в Москве задержали 74-летнего гражданина США, разыскиваемого по линии Интерпола. На родине его обвиняли в мошенничестве.
Задержанным оказался бизнесмен Брайан Букер Нельсон, который находился в России на законных основаниях и имел временную регистрацию.
Ранее Нельсон проживал во Флориде и занимался торговлей какао. В период с 2008 по 2010 год он скрыл от налоговых органов несколько миллионов долларов, хранившихся в банках Швейцарии и Панамы. Власти США обвинили его в подделке налоговых деклараций и сокрытии доходов.
В 2016 году Нельсон покинул США, после чего был объявлен в международный розыск. К его поискам присоединились власти Панамы.
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