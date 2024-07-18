В Аланье задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
В турецкой Аланье задержали россиянина, разыскиваемого по «красному» бюллетеню Интерпола, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление губернатора.
Известны только инициалы задержанного — И. В. Власти не уточняют, по какой статье его разыскивают.
«Красное предупреждение», по классификации Интерпола, означает запрос в правоохранительные ведомства по всему миру с просьбой найти и задержать кого-либо в ожидании экстрадиции или выдачи. Такое объявление не считается международным ордером на арест.
Несколькими днями ранее в турецкой Анталье задержали еще одного россиянина по запросу Интерпола. Речь идет о 58-летнем мужчине с инициалами А.П., обвиняемого во взяточничестве. Власти уточнили, что его задержали на яхте, на которой тот собирался переплыть в другую страну.
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