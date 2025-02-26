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Военная операция на Украине ,  
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Келлог выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Военный конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время, заявил в интервью Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

«Я очень позитивно смотрю на то, что он [Трамп] намерен сделать с этим конфликтом. И я полностью доверяю его [мнению о том], что эта война завершится в ближайшее время», — сказал Келлог 25 февраля в эфире телепрограммы (цитата по ТАСС).

Он также подверг критике политику бывшего президента США Джо Байдена, обвинив его в отказе от переговоров с мировыми лидерами.

«Что мы имели при прошлой администрации? Байден даже не общался с людьми <...>, он четыре года не говорил с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, он более двух с половиной лет не говорил с президентом Путиным. Президент Трамп же понимает, что ему необходимо говорить со всеми причастными к заключению сделок», — отметил Келлог.

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Днем ранее в Кремле назвали стадии восстановления отношений России и США, которые были практически сведены к нулю при администрации Байдена. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сторонам предстоит обсудить нормализацию контактов, урегулирование конфликта на Украине, а затем и возможные торгово-экономические проекты.

Песков подчеркнул, что на первом этапе внимание будет сосредоточено на работе дипломатических ведомств. После этого в повестке появится вопрос мирного урегулирования украинского кризиса. Затем, как отмечали и американские представители, стороны могут перейти к рассмотрению инвестиционного и торгового сотрудничества.

Одним из возможных направлений взаимодействия пресс-секретарь назвал сферу редкоземельных металлов, которые востребованы в США и которыми обладает Россия. По его словам, Москва имеет собственные планы по разработке стратегических ресурсов и это также открывает перспективы для сотрудничества.

Отвечая на вопрос о доверии президента России Владимира Путина к США, Песков заявил, что для этого еще предстоит пройти сложный путь, включающий множество этапов. Он подчеркнул, что двусторонние отношения за последние годы серьезно пострадали и их восстановление потребует значительных усилий.

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Персоны
Кит Келлог Дональд Трамп США Украина Россия Военная операция на Украине
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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