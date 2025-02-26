Келлог выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время, заявил в интервью Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

«Я очень позитивно смотрю на то, что он [Трамп] намерен сделать с этим конфликтом. И я полностью доверяю его [мнению о том], что эта война завершится в ближайшее время», — сказал Келлог 25 февраля в эфире телепрограммы (цитата по ТАСС).

Он также подверг критике политику бывшего президента США Джо Байдена, обвинив его в отказе от переговоров с мировыми лидерами.

«Что мы имели при прошлой администрации? Байден даже не общался с людьми <...>, он четыре года не говорил с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, он более двух с половиной лет не говорил с президентом Путиным. Президент Трамп же понимает, что ему необходимо говорить со всеми причастными к заключению сделок», — отметил Келлог.

Днем ранее в Кремле назвали стадии восстановления отношений России и США, которые были практически сведены к нулю при администрации Байдена. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сторонам предстоит обсудить нормализацию контактов, урегулирование конфликта на Украине, а затем и возможные торгово-экономические проекты.

Песков подчеркнул, что на первом этапе внимание будет сосредоточено на работе дипломатических ведомств. После этого в повестке появится вопрос мирного урегулирования украинского кризиса. Затем, как отмечали и американские представители, стороны могут перейти к рассмотрению инвестиционного и торгового сотрудничества.

Одним из возможных направлений взаимодействия пресс-секретарь назвал сферу редкоземельных металлов, которые востребованы в США и которыми обладает Россия. По его словам, Москва имеет собственные планы по разработке стратегических ресурсов и это также открывает перспективы для сотрудничества.

Отвечая на вопрос о доверии президента России Владимира Путина к США, Песков заявил, что для этого еще предстоит пройти сложный путь, включающий множество этапов. Он подчеркнул, что двусторонние отношения за последние годы серьезно пострадали и их восстановление потребует значительных усилий.