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Переговоры России и США ,  
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Песков переадресовал в МИД вопрос о новых переговорах России и США

Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию издания о новом раунде переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде, сообщил журналистам, что для уточнения этих данных необходимо обращаться в МИД России. Его слова приводит корреспондент РБК.

«Следующие контакты на очереди — это контакты по линии МИДов, на экспертном уровне, рекомендую обращаться туда», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Накануне немецкое издание Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что 25 февраля российская и американская делегации проведут второй раунд переговоров в Эр-Рияде. Собеседники издания назвали эту встречу продолжением первой, состоявшейся неделю назад. При этом издание не уточнило, кто именно будет участвовать в переговорах.

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Первая встреча на высоком уровне делегаций состоялась 18 февраля во дворце Дирия — одной из резиденций королевской семьи Саудовской Аравии. Это были первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине. В ходе встречи участники делегации договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Украинская делегация не присутствовала на встрече. Она также стала причиной переноса визита президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

14 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом. По словам американского президента, Украина тоже должна была участвовать во встрече.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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