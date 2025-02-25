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Политика ,  
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Кремль назвал этапы восстановления отношений России и США

России и США предстоит восстановить диалог, урегулировать конфликт на Украине, после чего возможны совместные экономические проекты, заявил Песков. Ранее президенты сообщили о готовности к сотрудничеству по редкоземельным металлам
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проявили политическую волю к восстановлению диалога, далее будут обсуждаться меры по его нормализации, вопрос об урегулировании конфликта на Украине и возможные проекты торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что двусторонний диалог России и США «был сведен фактически к нулю» при администрации Джо Байдена. Теперь на экспертном уровне стороны обсудят меры по его нормализации, в частности работу дипломатических ведомств.

«Далее на повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы», — сказал он.

По его словам, одним из перспективных направлений взаимодействия являются редкоземельные металлы, которые нужны США и которых у России много. «Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества, — подчеркнул Песков. — Поэтому перспективы есть, возможность есть. Когда настанет, скажем так, момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты».

Путин заявил о готовности предложить иностранцам редкоземельные проекты
Политика
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС
На вопрос, доверяет ли Путин США, Песков ответил, что предстоит еще «пройти серьезный путь», который состоит из «многих шагов». За последние четыре года двусторонние отношения «пострадали», и их невозможно «восстановить в одночасье», подчеркнул он. «Предстоит большая работа», — заключил пресс-секретарь президента России.

Накануне Путин заявил о готовности России к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, в том числе с США. Перед этим Трамп сообщил о заинтересованности российскими полезными ископаемыми и другими «очень ценными ресурсами». Он также рассказал о переговорах с Путиным насчет «крупных сделок по экономическому развитию» и урегулирования конфликта на Украине и выразил уверенность в том, что Россия и США достигнут договоренностей.

18 февраля впервые после начала военной операции на Украине состоялась встреча высокопоставленных представителей России и США в Саудовской Аравии. Стороны договорились восстановить численность сотрудников посольств и создать рабочую группу высокого уровня для завершения боевых действий.

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Россия США Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Редкоземельные металлы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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