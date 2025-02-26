Лассила: Трамп может поддержать исключение Швеции и Финляндии из НАТО

Президент США Дональд Трамп может поддержать пересмотр границ НАТО и исключение Финляндии и Швеции из альянса, заявил старший научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила. Об этом сообщает STT.

Он отметил, что Москва может выдвинуть моежт выдвинуть такое требование, как возврат к границам НАТО 1997 года, что фактически означало бы аннулирование членства Финляндии и Швеции.

«Вы должны быть готовы к этому и сохранять хладнокровие», — добавил Лассила.

По мнению научного сотрудника, Россия сохраняет прежние приоритеты в сфере безопасности, но получила беспрецедентные возможности для их продвижения. Это связано с тем, что Трамп, как считает эксперт, стремится к миру на Украине, вне зависимости от условий.

«Готовность Трампа идти навстречу России может достичь беспрецедентных масштабов», — заявил Лассила.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне военной операции на Украине. Первоначально процесс был заблокирован Турцией, однако после переговоров на саммите в Мадриде Анкара сняла вето.

Финляндия официально присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года, а Швеция стала членом альянса 7 марта 2024 года.

Прецедентов выхода стран из НАТО не было до сих пор. Согласно уставу блока, страны не могут быть исключены из него, они могут покинуть альянс только по собственному желанию.

После 1997 года в НАТО вступили большинство государств Восточной Европы, в том числе Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, Эстония, Литва, Латвия и другие. С 1990 года, когда членом блока стала Объединенная Германия, к нему присоединились в общей сложности 16 государств.

Россия считает расширение НАТО угрозой своей безопасности. Расширение блока Москва называла одной из причин начала военной операции.