Трамп оценил количество оружия у Украины для продолжения боевых действий
Украине может хватить вооружений для продолжения боевых действий как минимум до достижения Вашингтоном и Москвой договоренности по урегулированию российско-украинского конфликта. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, трансляцию вел телеканал Fox.
«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — сообщил он журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о запасах вооружений Украины для продолжения боевых действий.
Россия осуждает поставки оружия на Украину и заявляет, что это не изменит исхода военной операции. США во время боевых действий регулярно оказывали Киеву военную помощь.
По данным The Wall Street Journal (WSJ), в случае прекращения военной помощи со стороны США Украина сможет вести боевые действия в нынешнем темпе до лета. После этого, по мнению издания, страна столкнется с нехваткой боеприпасов, а ВСУ потеряют доступ к ряду критически важных вооружений.
Бывший помощник министра обороны США Селеста Уолландер считает, что Украина сможет сохранять нынешние позиции как минимум до середины года благодаря ранее поставленным вооружениям. В случае прекращения американской помощи Украине придется усиленно наращивать собственное производство и рассчитывать на поддержку Европы, говорил WSJ высокопоставленный помощник украинского президента на условиях анонимности.
С момента инаугурации Трампа Вашингтон не объявлял о новых пакетах военной помощи для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что лишение поддержки США значительно усложнит ситуацию в зоне российско-украинского конфликта.
Читайте РБК в Telegram.
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ
Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России
Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео
В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.
Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения
Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей
В Полтаве демонтировали памятник Петру I
В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов