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Военная операция на Украине ,  
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Трамп оценил количество оружия у Украины для продолжения боевых действий

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Военная операция на Украине

Украине может хватить вооружений для продолжения боевых действий как минимум до достижения Вашингтоном и Москвой договоренности по урегулированию российско-украинского конфликта. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, трансляцию вел телеканал Fox.

«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — сообщил он журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о запасах вооружений Украины для продолжения боевых действий.

Россия осуждает поставки оружия на Украину и заявляет, что это не изменит исхода военной операции. США во время боевых действий регулярно оказывали Киеву военную помощь.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

По данным The Wall Street Journal (WSJ), в случае прекращения военной помощи со стороны США Украина сможет вести боевые действия в нынешнем темпе до лета. После этого, по мнению издания, страна столкнется с нехваткой боеприпасов, а ВСУ потеряют доступ к ряду критически важных вооружений.

Бывший помощник министра обороны США Селеста Уолландер считает, что Украина сможет сохранять нынешние позиции как минимум до середины года благодаря ранее поставленным вооружениям. В случае прекращения американской помощи Украине придется усиленно наращивать собственное производство и рассчитывать на поддержку Европы, говорил WSJ высокопоставленный помощник украинского президента на условиях анонимности.

С момента инаугурации Трампа Вашингтон не объявлял о новых пакетах военной помощи для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что лишение поддержки США значительно усложнит ситуацию в зоне российско-украинского конфликта.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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