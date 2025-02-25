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Военная операция на Украине ,  
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WSJ выяснил, сколько Украина продержится без военной помощи США

WSJ: Украина без помощи США сможет воевать в нынешнем темпе только до лета
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ во многом опираются на отечественное производство снарядов, но США поставляют критически важные системы — ATACMS, Patriot, Starlink и другие. Без них выстраивать оборону станет значительно сложнее, объясняет WSJ
Фото: Александр Клименко / Reuters
Фото: Александр Клименко / Reuters

Украина, если лишится поддержки США, сможет поддерживать нынешний темп боевых действий до лета, после чего у нее закончатся боеприпасы, а ВСУ лишатся возможности использовать одни из самых современных видов оружия. Такой прогноз дали опрошенные Wall Street Jornal бывшие и действующие западные должностные лица.

Бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер оценивает ситуацию чуть более оптимистично. Она полагает, что Киев может продержаться по меньшей мере до середины года, поскольку получил крупные поставки от США до инаугурации президента Дональда Трампа. 

Прекращение американской военной поддержки — худший сценарий, который потребует наращивать собственное производство и получать больше от европейских стран, признал высокопоставленный помощник украинского президента на условиях анонимности.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Сейчас Украина производит около 55% своей военной техники, на поставки США приходится примерно 20%, Европы — 25%, рассказал неназванный военный чиновник с Запада. Украинские чиновники уточнили, что Украина производит 2,5 млн артиллерийских и минометных снарядов в год, тогда как за все время полномасштабных боев США направили примерно 3 млн артиллерийских снарядов. Для сравнения: ЕС в 2024 году произвел 1,4 млн снарядов и планирует выпустить 2 млн в 2025-м.

Однако некоторые поставки из США невозможно заменить в краткосрочной перспективе. Речь идет о передовых системах ПВО, таких как Patriot, баллистических ракетах класса «земля-земля», спутниковых системах Starlink и дальнобойных ракетах ATACMS. Как только закончатся американские боеприпасы, способность ВСУ бить на дальние расстояния и обеспечивать оборону упадет, признают должностные лица и аналитики.

«Наличие партнера, который поставляет вам военные технологии высочайшего качества, по определению незаменимо в некоторых областях», — подчеркнул уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны.

Угроза лишиться оружейных поставок — наиболее мощный рычаг воздействия на Киев, считает бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его оценке, «есть еще полгода, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

США после инаугурации Трампа не прекратили поставки помощи, выделенной предыдущей администрацией Джо Байдена, но за месяц ни разу не объявляли о планах принять законопроект о новом пакете вооружений. Эта инициатива не рассматривается и в конгрессе, контроль над обеими палатами в котором сейчас принадлежит республиканцам.

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что не желает представлять сценарий, при котором Киев лишается помощи Вашингтона. «Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, это очень важно, критически важно», — сказал он.

Российская сторона требует от стран Запада прекратить оказание военной помощи Украине.

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