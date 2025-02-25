Из ведомства Маска в знак протеста уволились более 20 сотрудников

Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Более 20 сотрудников департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска уволились во вторник, 25 февраля, передает Asoociated Press.

Сотрудники заявили, что не хотят использовать свой опыт для «демонтажа критически важных государственных органов».

Они также сообщили, что многие из тех, кого Маск нанял, чтобы помочь ему сократить численность чиновников, не имеют необходимых навыков или опыта для выполнения стоящих перед ними задач.

За первый месяц работы DOGE, созданный на базе Цифровой службы США, уже уволил более 10 тыс. человек, включая сотрудников Лесной службы, Минэнерго и других ведомств. Большая часть отставок коснулась работников на испытательном сроке.

22 февраля многие федеральные служащие получили от Маска электронное письмо с просьбой предоставить отчет за прошлую неделю из пяти пунктов, срок сдачи — 24 февраля, полночь по вашингтонскому времени. Миллиардер написал в X, что «отсутствие ответа будет расценено как отставка». Главы различных ведомств приказали своим подчиненным не отвечать на это письмо.

Позднее в Белом доме разрешили госорганам не увольнять сотрудников, которые не предоставили Маску требуемый им отчет.