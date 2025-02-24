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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Глава ФБР приказал сотрудникам не отвечать на вопросы главы DOGE Маска

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Возвращение Трампа в Белый дом
Кэш Патель
Кэш Патель (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Директор ФБР США Кэш Патель попросил своих сотрудников не отвечать на вопросы главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска. Об этом пишет Bloomberg.

«Пожалуйста, пока воздержитесь от ответов», — написал Патель в служебной записке подчиненным.

22 февраля федеральные служащие получили от Маска электронное письмо с просьбой предоставить отчет за прошлую неделю из пяти пунктов, срок сдачи — 24 февраля, полночь по вашингтонскому времени. Позднее миллиардер пояснил, что провел проверку относительного того, «есть ли у сотрудников пульс и способны ли они ответить на электронное письмо».

Министерство обороны также приказало своим сотрудникам не отвечать на электронное письмо и заявило, что Пентагон будет «координировать» ответы, когда и если это потребуется. Кроме того, воздержаться от ответов попросили и чиновников Государственного департамента.

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Однако сотрудники других ведомств — администрации социального обеспечения и Минюста — получили приказ отреагировать.

Маск написал в X, что «отсутствие ответа будет расценено как отставка».

За первый месяц работы департамент DOGE, созданный на базе Цифровой службы США, уже уволил более 10 тыс. человек, включая сотрудников Лесной службы, Минэнерго и других ведомств. Большая часть отставок коснулась работников на испытательном сроке. В Пентагоне в ближайшее время планируют сократить около 5,4 тыс. гражданских сотрудников, которые находятся на испытательном сроке, а после этого приостановить прием людей на работу.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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