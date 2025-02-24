Глава ФБР приказал сотрудникам не отвечать на вопросы главы DOGE Маска
Директор ФБР США Кэш Патель попросил своих сотрудников не отвечать на вопросы главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска. Об этом пишет Bloomberg.
«Пожалуйста, пока воздержитесь от ответов», — написал Патель в служебной записке подчиненным.
22 февраля федеральные служащие получили от Маска электронное письмо с просьбой предоставить отчет за прошлую неделю из пяти пунктов, срок сдачи — 24 февраля, полночь по вашингтонскому времени. Позднее миллиардер пояснил, что провел проверку относительного того, «есть ли у сотрудников пульс и способны ли они ответить на электронное письмо».
Министерство обороны также приказало своим сотрудникам не отвечать на электронное письмо и заявило, что Пентагон будет «координировать» ответы, когда и если это потребуется. Кроме того, воздержаться от ответов попросили и чиновников Государственного департамента.
Однако сотрудники других ведомств — администрации социального обеспечения и Минюста — получили приказ отреагировать.
Маск написал в X, что «отсутствие ответа будет расценено как отставка».
За первый месяц работы департамент DOGE, созданный на базе Цифровой службы США, уже уволил более 10 тыс. человек, включая сотрудников Лесной службы, Минэнерго и других ведомств. Большая часть отставок коснулась работников на испытательном сроке. В Пентагоне в ближайшее время планируют сократить около 5,4 тыс. гражданских сотрудников, которые находятся на испытательном сроке, а после этого приостановить прием людей на работу.
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