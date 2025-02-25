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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Белом доме разрешили ведомствам игнорировать указ Маска об отчетах

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Возвращение Трампа в Белый дом
В Белом доме разрешили ведомствам не увольнять сотрудников, которые не ответили на письмо Маска с требованием предоставить отчет о работе. Руководителям агентств позволили исключить сотрудников из списка тех, кто должен ответить
Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Администрация президента США сообщила руководителям федеральных агентств, что они могут проигнорировать указ главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, который потребовал от всех госслужащих под угрозой увольнения предоставить отчет о проделанной работе за неделю до полуночи 24 февраля, сообщили The Washington Post три человека, знакомых с вопросом. Об этом также заявил собеседник Associated Press.

Офис по управлению персоналом (ОРМ), который до этого разослал уведомления о необходимости предоставить отчеты, 24 февраля по телефону уведомил главных специалистов по кадрам в агентствах, что увольнять сотрудников необязательно, рассказал WP один из участников звонка от ОРМ.

Другой собеседник издания, проинформированный о звонке, рассказал, что ОРМ изучает вариант еженедельной отчетности для правительственных ведомств. При этом федеральное агентство не планирует анализировать отчеты сотрудников, которые подчинились указу Маска, добавил он.

Также Офис по управлению персоналом разослал письмо с разъяснениями. В нем ОРМ заявил, что госслужащие должны ответить на послание Маска, но добавил, что руководители агентств могут «исключить персонал из этого списка по своему усмотрению и должны проинформировать OPM о категориях исключенных сотрудников и причинах исключения». «Решение о том, какие действия предпринимать, остается за руководством агентства», — говорилось в послании.

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Госслужащие получили электронное письмо от Маска с требованием предоставить отчеты 22 февраля. Позже он заявил, что провел проверку относительного того, «есть ли у сотрудников пульс и способны ли они ответить на электронное письмо».

Несколько ведомств, в том числе ФБР, Пентагон и Госдеп, решили проигнорировать указание Маска. Профсоюзы раскритиковали приказ.

24 февраля президент США Дональд Трамп предположил, что те, кто не ответил на письмо, могут быть уволены. «Если ты не отвечаешь, то ты как бы уволен наполовину или уволен, потому что многие люди не отвечают, потому что их даже не существует», — приводит его слова AP. Маск же заявил в X, что не предоставившим отчет будет дан «еще один шанс» перед увольнением.

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Илон Маск отчет Белый дом Дональд Трамп увольнения
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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