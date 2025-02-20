Как Трамп и Маск за месяц перетряхнули госаппарат США

20 февраля минует ровно месяц с возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Как он вместе с Илоном Маском провел масштабные сокращения госаппарата и к каким проблемам это привело — в статье РБК

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Как урезается штат и бюджет госаппарата

20 февраля телеканал Fox News выпустит в эфир большое совместное интервью президента США Дональда Трампа и главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, приуроченное к истечению первого месяца президентства республиканца. Некоторые его отрывки, в том числе касающиеся работы DOGE, были обнародованы накануне. В них Трамп, в частности, хвалит это ведомство за «отличную работу» и рассказывает, что молодые сотрудники Маска «с высоким IQ» смогли выявить махинации с госбюджетом на многие миллиарды долларов. «Если воля президента не выполняется — а президент является представителем народа, — это означает, что не выполняется воля народа и что мы живем не в демократии, а в бюрократии. Мы становимся свидетелями своего рода разгрома бюрократии и восстановления демократии и народного волеизъявления», — говорит в ответ Маск.

DOGE был учрежден одним из первых указов Трампа, подписанных в Овальном кабинете 20 января. Этот департамент бы образован на базе прежде существовавшего ведомства, Цифровой службы США. Рассказывая о планах по созданию DOGE в конце октября, Маск обещал сократить расходы бюджета на $2 трлн, что вызвало скепсис у экспертов и экономиста. Сейчас предприниматель называет сумму вдвое меньше, но предупреждает, что Америке грозит «банкротство», если не получится сократить бюджетный дефицит, унаследованный от предыдущей администрации.

По официальным данным на 17 февраля, DOGE пока смог сократить госрасходы на $55 млрд. Отмечается, что для этого ведомство занялось выявлением случаев мошенничества, расторжением и пересмотром контрактов и договоров аренды, продажей активов, аннулированием грантов и сокращением персонала правительственных учреждений.

Всего за прошедший месяц DOGE добился увольнения тысяч госслужащих — 3,4 тыс. в Лесной службе США (занимается охраной лесов и борьбой с пожарами), 2 тыс. в Минэнерго, 1,3 тыс. в центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также по 1 тыс. в Министерстве по делам ветеранов и Службе национальных парков США. Сокращения затронули преимущественно сотрудников на испытательном сроке — с ними проще разорвать трудовые отношения.

Особое внимание новая администрация уделила Агентству США по международному развитию (USAID), ежегодный бюджет которого составляет порядка $40 млрд. Трамп передал управление агентством госсекретарю Марко Рубио и заморозил финансирование его программ из-за подозрений в растратах и мошенничестве. В качестве примера таковых Белый дом называл выделение агентством $6 млн на развитие туризма в Египте, $1,5 млн на «продвижение разнообразия, равенства и инклюзивности на рабочих местах и в деловых сообществах Сербии», а также $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $32 тыс. на издание «трансгендерного комикса» в Перу.

Помимо того планировалось отправить в принудительный отпуск 2,7 тыс. сотрудников USAID, которых Трамп перед этим назвал «группой радикальных левых психопатов». Исполнение обоих решений было приостановлено судом. Однако Маск по-прежнему настроен решительно: «Я думаю, что среднестатистический американец, платящий налоги, должен быть чертовски зол из-за того, что его налоговые деньги нерационально расходуются».

Следующая большая цель DOGE — Министерство обороны США, где Трамп рассчитывает обнаружить «махинации и мошенничество на миллиарды, сотни миллионов долларов». На протяжении последних лет бюджет Пентагона находится у отметки $1 трлн (в 2025 финансовом году он составит $895 млрд), при этом оборонное ведомство раз за разом проваливает аудит, что вызывало недовольство как у республиканцев, так и у демократов. 18 февраля Associated Press сообщило, что Пентагон уже направил DOGE список сотрудников, находящихся на испытательном сроке. По данным The Washington Post, сокращения начнутся в самом скором времени.

Как начатые DOGE сокращения привели к неразберихе

По данным американских СМИ, 13 февраля администрация Трампа одномоментно, уведомлением по почте, уволила порядка 300–350 сотрудников Национального управления по ядерной безопасности, входящего в структуру Минэнерго. В Белом доме, впрочем, настаивают, что под сокращения попали менее 50 человек, находившихся на испытательном сроке.

Так или иначе, часть из них, как выяснилось позднее, работала над программами по созданию ядерного оружия, в том числе собирали ядерные боеголовки на заводе в Техасе. Источники CNN утверждают, что в Белом доме могли попросту не знать, чем занимается ведомство, и, осознав ошибку, попытались вернуть уволенных сотрудников. Уже к 14 февраля большую часть из них восстановили в должности.

17 февраля глава продовольственного отдела Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Джим Джонс подал в отставку. Свое решение он связал с увольнением 89 сотрудников ведомства, включая технических экспертов, которые занимались проверкой потенциально опасных пищевых ингредиентов. По данным AP, под сокращения попали также ученые из центров по контролю и профилактике заболеваний.

18 февраля Министерство сельского хозяйства обнаружило, что за выходные случайно уволило работников, ответственных за отслеживание новой вспышки птичьего гриппа H5N1 (сейчас известно о 68 заболевших в США); теперь ведомство пытается обратить этот процесс вспять. В тот же день из-за нехватки персонала были закрыты Президентская библиотека и Музей Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.

Однако подобные накладки не убавили энтузиазма Трампа. «Я думаю, мы должны просто делать то, что должны. То, что сейчас выясняется, просто поразительно… Не забывайте, что я был избран в том числе из-за моих обещаний сделать госаппарат эффективнее и меньше», — заявил он журналистам.

Путаница коснулась и правительственных контрактов с подрядчиками, пересмотром которых также занимается DOGE. Журналисты The New York Times обнаружили, что один из отозванных контрактов, который был заключен Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) с компанией D&G Support Services и оценивался DOGE в $8 млрд, на самом деле был на сумму на три порядка меньше — $8 млн. При этом сайт DOGE, где публикуются эти данные, сразу после запуска был взломан.

Какие решения относительно DOGE вынесли суды

Демократы пытаются оспаривать развернутую DOGE кампанию по сокращению госаппарата в суде. 14 февраля генеральные прокуроры 14 штатов, где у власти находятся демократы, обратились в суд с требованием ограничить допуск DOGE и лично Маска к закрытым государственным базам данных, а также запретить миллиардеру принимать решения по расторжению контрактов других ведомств и перераспределению государственных средств. Они утверждают, что президент дал Маску «практически неограниченные полномочия без надлежащего юридического разрешения конгресса».

В ответ на этот и другие иски Трамп 15 февраля опубликовал в своем аккаунте приписываемое Наполеону изречение: «Тот, кто спасает свою страну, не нарушает никаких законов». Сенатор-демократ Адам Шифф в ответ заявил, что президент выражается «как настоящий диктатор», а его коллега из нижней палаты конгресса Ричи Торрес обвинил Трампа в пренебрежении Конституцией. Однако тот на следующий день вновь выложил ту же цитату, но в этот раз на фоне картины с Бонапартом.

Уже 18 февраля администрация Трампа одержала победу в этом процессе. Окружная судья Таня Чуткан отказалась незамедлительно ограничить доступ DOGE к правительственным данным, хотя и назвала оправданными вопросы о том, каковы реальные полномочия Маска. «Суду известно, что непредсказуемые действия DOGE привели к значительной неопределенности и неразберихе для истцов... Но одной «возможности» того, что ответчики могут предпринять действия, которые нанесут непоправимый вред истцам, недостаточно», — отметила судья.

Аналогичное решение было принято и по другому иску, касающемуся доступа DOGE к базам Министерства труда и образования. А вот в отношении платежных систем Минфина команде Маска пришлось поумерить аппетиты. По запросу 19 генпрокуроров суд в Нью-Йорке велел сотрудникам ведомства удалить все ранее скачанные оттуда данные; те же, у кого есть официальный допуск, получили доступ к базам «только для чтения». В окружном суде Вашингтона также рассматривается иск пяти профсоюзов, которые требуют прекратить массовые сокращения. Решение по нему ожидается в ближайшее время.

При этом в ходе судебных разбирательств вскрылся интересный факт. В Белом доме заявили, что юридически Маск не возглавляет DOGE и даже не является его сотрудником, а потому не может быть привлечен к ответственности. Это противоречит ноябрьскому заявлению Трампа о том, что он назначает предпринимателя именно «руководить» ведомством. В обращении Белого дома к суду утверждается, что Маск — специальный государственный служащий на должности «старшего советника президента». Кто в таком случае — по крайней мере, формально — возглавляет DOGE, не уточняется.