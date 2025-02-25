Маск призвал провести выборы президента Украины

Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) американский предприниматель Илон Маск отреагировал на принятие Верховной радой резолюции о полномочиях президента страны Владимира Зеленского.

«Проведите выборы», — написал он на своей странице в X, комментируя запись Visegrád 24, который написал о принятии Радой подтверждающей легитимность Зеленского резолюции.

Ранее во вторник, 25 февраля, украинский парламент со второй попытки принял постановление о поддержке демократии «в условиях агрессии Российской Федерации».

В документе говорится, что военное положение в стране не позволяет провести выборы, а украинский народ «един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны». До тех пор президентом остается Владимир Зеленский.

О том, что на Украине необходимо провести выборы, 19 февраля заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, рейтинг Зеленского снизился до 4%. Украинский лидер в ответ заверил, что «прямо сейчас» заменить его «никак не получится». Он также назвал данные о рейтинге дезинформацией, «идущей от России».