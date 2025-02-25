Кремль отреагировал на извинения Вучича за поддержку резолюции ЕС в ООН

Александр Вучич (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Россия приняла извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибочное голосование сербских представителей в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) за антироссийскую резолюцию по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналист спросил у Пескова, как в Кремле смотрят на эту ситуацию и приняли ли извинения от Вучича.

«Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», — ответил пресс-секретарь.

В понедельник, 24 февраля, Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины и Евросоюза по украинскому конфликту с формулировками, осуждающими действия России. В частности, авторы проекта предложили заменить слова «конфликт между Российской Федерацией и Украиной» на «полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину».

Представители Сербии поддержали данную резолюцию, хотя должны были воздержаться, заявил вскоре Вучич. «Я считаю, что Сербия сегодня допустила ошибку, я прошу прощения у граждан Сербии за это, и это моя ответственность. <...> Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — сказал он.

Соединенные Штаты, в свою очередь, призвали отозвать проект резолюции Киева и Брюсселя и подготовили собственную инициативу со смягченными формулировками, однако в итоге не стали голосовать за свою же резолюцию. Россия назвала американский проект «шагом в правильном направлении».