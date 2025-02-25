Захарова обратилась к сербам после извинений Вучича из-за резолюции в ООН

Представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем телеграм-канале обращение к сербам на их родном языке после того, как президент Сербии Александр Вучич извинился за делегатов, проголосовавших в Организации Объединенных Наций (ООН) за украинскую резолюцию.

«Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слышим отголоски ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии», — написала Захарова.

24 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины и Евросоюза с формулировками, осуждающими действия России. В частности, авторы проекта предлагают заменить слова «конфликт между Российской Федерацией и Украиной» на «полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину».

По словам Вучича, представители Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовали за антироссийскую резолюцию по Украине, они должны были воздержаться. Сербский президент подчеркнул, что берет на себя ответственность за этот случай.