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Военная операция на Украине ,  
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Вучич заявил, что Сербия проголосовала за резолюцию ЕС в ООН по ошибке

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Военная операция на Украине

Представители Сербии в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) ошибочно проголосовали за антироссийскую резолюцию по Украине, они должны были воздержаться, заявил сербский президент Александр Вучич.

24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабных боевых действий на Украине, Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины и Евросоюза с формулировками, осуждающими действия России. За резолюцию проголосовали 93 страны, 18 выступили против, 65 воздержались.

Соединенные Штаты призывали отозвать проект резолюции Киева и Брюсселя и подготовили собственную инициативу со смягченными формулировками, однако в итоге не стали голосовать за свою же резолюцию. Россия назвала американский проект «шагом в правильном направлении».

Почему США не стали голосовать в ООН за свою же резолюцию по Украине
Политика
Результаты голосования по проекту резолюции&nbsp;отображаются&nbsp;во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 24 февраля 2025 г.

«Я считаю, что Сербия сегодня допустила ошибку, я прошу прощения у граждан Сербии за это, и это моя ответственность. <...> Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — передает его слова сербский телеканал B92.

Президент добавил, что не успел разобраться с правками из-за большой рабочей загруженности: «Я устал, загружен, не могу все успеть. А когда я получаю какие-то материалы, чтобы разобраться с поправками, у меня нет времени», — сказал он.

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Теги
Сербия Александр Вучич резолюция ООН
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