Набиуллина назвала преждевременным включение мира на Украине в прогноз ЦБ

Набиуллина заявила о нежелании «спекулировать» на тему влияния переговоров об урегулировании на Украине на инфляцию. К 10 февраля рост цен достиг 9,99%, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Центробанк пока не учитывает возможное урегулирование конфликта на Украине в своих макроэкономических прогнозах, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге 14 февраля.

«В базовом сценарии у нас нет этого фактора. Пока, мне кажется, это преждевременно — включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию мне кажется маловозможным», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос РБК об учете мирного урегулирования в экономических сценариях ЦБ. Она добавила, что не хочет «на эту тему совершенно спекулировать». По словам Набиуллиной, «базовый сценарий наш сейчас исходит из неизменности геополитических условий».

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Сегодня состоялось очередное заседание совета директоров Центробанка, в ходе которого было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Это соответствовало прогнозам опрошенных РБК экспертов. Регулятор систематически повышал ее с июля прошлого года на фоне инфляции, к декабрю она достигла текущих рекордных значений. Однако тогда ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку, увидев предпосылки для дезинфляции.

Согласно данным Росстата, рост потребительских цен по итогам 2024 года составил 9,52%. С 4 по 10 февраля 2025 года инфляция достигла 0,23%, а в годовом выражении — 9,99% по методике расчета Минэкономразвития.

Нынешний базовый сценарий Центробанка предполагает постепенное снижение инфляции на фоне ускоренного замедления кредитования и внутреннего спроса в среднесрочной перспективе. По его прогнозу, годовой рост цен составит 7–8%, а в 2026 году вернется к целевому уровню 4%. При этом регулятор связывает проинфляционные риски с сохраняющимся отклонением экономики вверх от траектории сбалансированного роста, высокими инфляционными ожиданиями и ухудшением условий внешней торговли.

В последнее время Москва и Киев заявляют о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщали об активизации контактов с США после прихода на пост президента Дональда Трампа. Последний неоднократно обещал завершить боевые действия в короткие сроки.

В Национальном банке Украины учитывают вероятность завершения боевых действий в отчетах о перспективах экономического развития страны. Так, согласно январскому документу, шансы на завершение конфликта были менее 15%, а риск эскалации конфликта — 50%.