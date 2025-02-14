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Военная операция на Украине ,  
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Набиуллина назвала преждевременным включение мира на Украине в прогноз ЦБ

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Военная операция на Украине
Набиуллина заявила о нежелании «спекулировать» на тему влияния переговоров об урегулировании на Украине на инфляцию. К 10 февраля рост цен достиг 9,99%, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Центробанк пока не учитывает возможное урегулирование конфликта на Украине в своих макроэкономических прогнозах, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге 14 февраля.

«В базовом сценарии у нас нет этого фактора. Пока, мне кажется, это преждевременно — включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию мне кажется маловозможным», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос РБК об учете мирного урегулирования в экономических сценариях ЦБ. Она добавила, что не хочет «на эту тему совершенно спекулировать». По словам Набиуллиной, «базовый сценарий наш сейчас исходит из неизменности геополитических условий».

Набиуллина назвала преждевременным включение мира на Украине в прогноз ЦБ
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Сегодня состоялось очередное заседание совета директоров Центробанка, в ходе которого было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Это соответствовало прогнозам опрошенных РБК экспертов. Регулятор систематически повышал ее с июля прошлого года на фоне инфляции, к декабрю она достигла текущих рекордных значений. Однако тогда ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку, увидев предпосылки для дезинфляции.

Согласно данным Росстата, рост потребительских цен по итогам 2024 года составил 9,52%. С 4 по 10 февраля 2025 года инфляция достигла 0,23%, а в годовом выражении — 9,99% по методике расчета Минэкономразвития.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / stock.picvario.media
Нынешний базовый сценарий Центробанка предполагает постепенное снижение инфляции на фоне ускоренного замедления кредитования и внутреннего спроса в среднесрочной перспективе. По его прогнозу, годовой рост цен составит 7–8%, а в 2026 году вернется к целевому уровню 4%. При этом регулятор связывает проинфляционные риски с сохраняющимся отклонением экономики вверх от траектории сбалансированного роста, высокими инфляционными ожиданиями и ухудшением условий внешней торговли.

В последнее время Москва и Киев заявляют о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщали об активизации контактов с США после прихода на пост президента Дональда Трампа. Последний неоднократно обещал завершить боевые действия в короткие сроки.

В Национальном банке Украины учитывают вероятность завершения боевых действий в отчетах о перспективах экономического развития страны. Так, согласно январскому документу, шансы на завершение конфликта были менее 15%, а риск эскалации конфликта — 50%.

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Россия Центробанк Эльвира Набиуллина Украина ключевая ставка ЦБ Военная операция на Украине
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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