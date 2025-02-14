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Набиуллина назвала условие возвращения ЦБ к повышению ставки

Набиуллина: рост ставки зависит от оценки жесткости кредитно-денежной политики
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России будет готов вернуться к вопросу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, если жесткости денежно-кредитной политики будет недостаточно. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова передает пресс-служба банка.

«Если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании», — сказала Набиуллина на заседания Совета директоров Банка России.

ЦБ «сохраняет паузу» в этом вопросе, пояснила она. «Мы должны будем убедиться, что те тенденции, которые сформировались, устойчиво ведут к снижению инфляции», — заключила Набиуллина.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / stock.picvario.media

Ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Вероятность повышения ставки до 22–23% сохраняется на горизонте первого полугодия, рассказал РБК главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. По его словам, снижение ставки возможно ближе к четвертому кварталу 2025 года, однако оно будет незначительным — до 18%.

У директора по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрия Полевого более оптимистичный прогноз: он ожидает начала снижения ставки во втором квартале 2025 года с возможным выходом на уровень 14–15% к концу этого — началу 2026 года.

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Эльвира Набиуллина Банк России ключевая ставка
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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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