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Переговоры России и США ,  
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Zeit узнал о новом раунде переговоров России и США

Die Zeit: новый раунд переговоров России и США пройдет 25 февраля в Эр-Рияде
Сюжет
Переговоры России и США
На каком уровне будет проходить встреча, издание не уточняет. Она должна стать продолжением первых за три года российско-американских переговоров, состоявшихся неделю назад
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Российская и американская делегации проведут второй раунд переговоров в саудовской столице Эр-Рияд 25 февраля, сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники назвали эту встречу продолжением той, что состоялась неделю назад, 18 февраля, в этом же городе. Кто будет участвовать в переговорах 25 февраля, Die Zeit не уточняет.

Несколькими днями ранее некоторые российские и зарубежные издания сообщили, что президент США Дональд Трамп анонсировал новую встречу делегаций 25 февраля в Эр-Рияде, не приводя точной цитаты.

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«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — комментировал эти публикации замминистра иностранных дел Сергей Рябков. При этом он отмечал, что до конца недели должна состояться встреча «по раздражителям в двусторонних отношениях» на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Россию и Украину необходимо посадить за стол переговоров, и Вашингтон начал с россиян, основным вопросом к которым было: «Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?». С его слов, российская делегация пояснила, что заинтересована «при правильных условиях».

«Мы не обсуждали, каковы были эти условия. Поэтому следующим шагом будет встретиться с ними снова в какой-то момент, с нужной группой людей в комнате, и начать обрисовывать, что потребуется России, чтобы остановить войну? И, очевидно, мы должны задать Украине тот же вопрос, потому что вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласятся на это. Так что, займет ли это дни или недели или сколько-то еще», — сказал госсекретарь 24 февраля.

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