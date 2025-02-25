Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Тегеран, передает корреспондент РБК. У российского министра запланированы переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Анонсируя визит, МИД России сообщил, что стороны обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии, Южном Кавказе, Афганистане, Йемене и Персидском заливе, урегулирование палестино-израильского конфликта и ядерную сделку (официально известна как Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, СВПД).

В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление в стране. В ночь на 8 декабря они заняли столицу Сирии — Дамаск. Экс-президент страны Башар Асад бежал из страны. Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, которые располагаются на побережье Средиземного моря. Москва ведет переговоры о судьбе баз с новыми сирийскими властями.

Ранее Лавров посетил с визитом Турцию и провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и своим коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили двусторонние отношения и международную проблематику, при этом особое внимание было уделено палестино-израильскому конфликту и сирийскому урегулированию, сообщается на сайте МИДа.

По итогам визита в Турцию Лавров сделал ряд заявлений по Украине, подтвердив готовность к переговорам с Киевом, Европой и любой страной, готовой поспособствовать мирному урегулированию. Однако Москва остановит боевые действия лишь тогда, когда переговоры увенчаются «твердым и устойчивым» результатом, который устроит российскую сторону, подчеркнул он. Фидан же в очередной раз выразил готовность Турции принять мирные переговоры и понадеялся на скорое завершение конфликта.