СК завел уголовное дело после взрыва у консульства России в Марселе

Сотрудники полиции осматривают территорию вокруг консульства России в Марселе, после того как там произошел взрыв. Франция, 24 февраля 2025 года (Фото: Manon Cruz / Reuters)

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва у здания консульства России во французском Марселе. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Дело завели по ст. 360 Уголовного кодекса (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Максимальный срок наказания по ней составляет до 20 лет лишения свободы.

По поручению Бастрыкина следователи также должны будут связаться с МИД России, чтобы получить необходимую для расследования информацию.

Ранее собственное расследование начала прокуратура Марселя. Дело ведет Отдел по организованной и специализированной преступности (DCOS).

Взрыв в восьмом округе Марселя прозвучал около 8:00 по местному времени (10:00 мск). По данным полиции, неизвестные бросили два взрывных устройства в сад диппредставительства России, одно из них не сработало. По информации Le Parisien, устройств было три, они представляли собой пластиковые бутылки емкостью 50 мл с неизвестной жидкостью. Никто из людей не пострадал.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с РБК заявила, что произошедшее имеет все признаки теракта.