BFMTV узнал подробности взрыва в консульстве России в Марселе

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На территорию генконсульства России во французском городе Марселе было брошено два взрывных устройства, одно из них не сработало, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

По словам собеседника телеканала, устройства были брошены в фасад здания консульства около 7:30 по местному времени (9:30 мск). После этого прогремел взрыв, однако один из снарядов не разорвался. Сейчас идет операция по его разминированию. Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства.

Ранее источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства. По данным издания, позднее прозвучал также и второй взрыв, однако он был несильным, так как произошел в ходе операции по разминированию. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших» мер по расследованию и усилению безопасности российских учреждений.