По всей России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

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Продажа энергетиков несовершеннолетним запрещена теперь по всей России. Такое ограничение установил федеральный закон «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков», то есть напитков, которые содержат тонизирующее вещество «в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта». Запрет не затронет продажу чая, кофе и других напитков на их основе. Соответствующий проект Госдума приняла 31 июля 2024 года.

Теперь продавцы при продаже энергетиков вправе потребовать предъявить документы как при продаже алкоголя, а реализация безалкогольных тонизирующих напитков объемом более 500 мл, согласно тексту закона, запрещена. Кроме того, продажу энергетиков запретят в зданиях, где осуществляется образовательная, медицинская деятельность, деятельность в области культуры и спорта. Допускается введение ограничений по времени и местам продажи таких напитков, в том числе на массовых мероприятиях.

В январе депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях проект наказания за продажу энергетиков несовершеннолетним — за нарушение закона грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 60 тыс. для физических̆ лиц; для должностных — до 300 тыс.; для юридических — до 600 тыс.

О запрете и новом законе высказывался министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он заявлял, что ограничения по продаже энергетиков несовершеннолетним поможет сохранить здоровье детей и минимизировать риски. «Сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе с использованием данной категории, однозначно даст положительный эффект», — говорил он.

В октябре 2024-го Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила обязать производителей энергетиков сообщать об их вреде в рекламе. Если предложение примут, маркировка о вреде энергетиков в их рекламе станет обязательной. Пока законопроект не принят, но уже подготовлен депутатами комитета Госдумы по экономической политике. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 сентября 2025 года.