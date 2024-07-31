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Общество ,  
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Госдума запретила продажу энергетиков детям

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям с 1 марта
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, а затем — подписать президент. В соответствии с документом запрет будет введен с 1 марта 2025 года.

«Продавцы будут вправе потребовать предъявить документы, как сейчас это происходит при продаже алкоголя», — говорится в сообщении Думы.

Кроме того, регионы смогут самостоятельно вводить ограничения на место и время продажи энергетиков.

В Госдуме новые меры объяснили тем, что такие напитки вредны для детского здоровья. «Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики», — заявил председатель ведомства Вячеслав Володин.

Роспотребнадзор среди последствий употребления энергетиков называл повышение артериального давления, увеличение сердечного ритма, дрожь конечностей, раздражительность, расстройство сна, депрессию. Регулярное их употребление может даже привести к смерти из-за инфаркта миокарда, предупреждает ведомство. Там подчеркивают, что энергетики противопоказаны детям и подросткам, а также беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания.

Законопроект о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним в Госдуму внесли в мае 2024 года. По словам Володина, 90% опрошенных о введении таких мер посчитали, что они необходимы.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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