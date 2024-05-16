Мурашко поддержал запрет продажи энергетиков детям

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Запрет продажи энергетиков несовершеннолетним поможет сохранить здоровье детей и минимизирует риски, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе с использованием данной категории, однозначно даст положительный эффект», — сказал он в кулуарах Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии с международным участием.

Накануне, 15 мая 2024 года, в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что среди молодежи каждый второй употребляет энергетики.

Аналогичный законопроект уже вносили в Госдуму в январе 2024 года. Авторы отметили, что в 65 субъектах уже действуют ограничения на продажу энергетиков, в том числе подросткам, но есть «острая необходимость» в регулировании на уровне всей страны.