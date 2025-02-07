 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

И.о. губернатора Новгородской области стал первый замглавы региона

Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый замгубернатора
Александр Дронов
Александр Дронов (Фото: Александр Дронов / VK)

Исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки Андрея Никитина станет его первый заместитель Александр Дронов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы губернатора региона Николай Шестаков.

Он пояснил, что обязанности главы региона Дронов примет «в соответствии с распределением полномочий».

Президент России подписал указ об отставке Никитина, который возглавлял регион с 2017 года, 7 февраля 2025 года. Его уход с поста связан с переходом на другую работу — его назначили заместителем министра транспорта России.

Ушедший с поста губернатор Никитин поблагодарил новгородцев
Политика

Должность, которую теперь займет Никитин, ранее покинул Дмитрий Баканов, который перешел на пост главы «Роскосмоса».

И.о. губернатора Новгородской области Дронову 45 лет. В 2002 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 2006-м — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.

В правительство Новгородской области он пришел в апреле 2017-го. Первым заместителем губернатора он стал 15 января 2020 года.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Новгородская область губернаторы
Материалы по теме
Ушедший с поста губернатор Никитин поблагодарил новгородцев
Политика
В кабмине назвали новую должность экс-губернатора Новгородской области
Политика
Путин уволил губернатора Новгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 17:52
«Ъ» узнал претензии Генпрокуратуры к бизнесменам Богданчикову и ГарберуБизнес, 23:42
Трамп пообещал возобновить отношения с Ким Чен ЫномПолитика, 23:33
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 23:07
В Киеве объявили воздушную тревогуПолитика, 22:46
Саркози надели электронный браслет по делу о прослушиванииПолитика, 22:23
В USAID сочли решение о роспуске «хуже Афганистана»Политика, 22:20
И.о. губернатора Новгородской области стал первый замглавы регионаПолитика, 22:16
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 22:10
Трамп заявил, что у них с Путиным всегда были «хорошие отношения»Политика, 21:52
Россиянка сыграет с белоруской за выход в финал турнира WTA в РумынииСпорт, 21:40
Трамп попросил у Зеленского что-то взамен денег, потраченных на УкраинуПолитика, 21:31
Автогол «Динамо» вывел «Спартак» в финал Зимнего кубка РПЛСпорт, 21:29
Калининградский СК завел три дела против матери мальчика, убитого отчимомОбщество, 21:14
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 21:06