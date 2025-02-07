Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый замгубернатора

И.о. губернатора Новгородской области стал первый замглавы региона

Александр Дронов (Фото: Александр Дронов / VK)

Исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки Андрея Никитина станет его первый заместитель Александр Дронов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы губернатора региона Николай Шестаков.

Он пояснил, что обязанности главы региона Дронов примет «в соответствии с распределением полномочий».

Президент России подписал указ об отставке Никитина, который возглавлял регион с 2017 года, 7 февраля 2025 года. Его уход с поста связан с переходом на другую работу — его назначили заместителем министра транспорта России.

Должность, которую теперь займет Никитин, ранее покинул Дмитрий Баканов, который перешел на пост главы «Роскосмоса».

И.о. губернатора Новгородской области Дронову 45 лет. В 2002 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 2006-м — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.

В правительство Новгородской области он пришел в апреле 2017-го. Первым заместителем губернатора он стал 15 января 2020 года.