И.о. губернатора Новгородской области стал первый замглавы региона
Исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки Андрея Никитина станет его первый заместитель Александр Дронов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы губернатора региона Николай Шестаков.
Он пояснил, что обязанности главы региона Дронов примет «в соответствии с распределением полномочий».
Президент России подписал указ об отставке Никитина, который возглавлял регион с 2017 года, 7 февраля 2025 года. Его уход с поста связан с переходом на другую работу — его назначили заместителем министра транспорта России.
Должность, которую теперь займет Никитин, ранее покинул Дмитрий Баканов, который перешел на пост главы «Роскосмоса».
И.о. губернатора Новгородской области Дронову 45 лет. В 2002 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 2006-м — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.
В правительство Новгородской области он пришел в апреле 2017-го. Первым заместителем губернатора он стал 15 января 2020 года.
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